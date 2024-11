Fã publica foto de lápide de Silvio Santos, enterrado em cemitério restrito ao público

Um fã divulgou imagens da lápide de Silvio Santos, morto há três meses, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. O apresentador está enterrado no Cemitério Israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo, com acesso restrito a seguidores da fé judaica.





Uma foto e vídeo destacam a lápide do comunicador e empresário, que possui escritos em hebraico e um versículo bíblico.





Abaixo do versículo, lê-se "Aqui descansa Senor Abravanel ben Alberto", nome de batismo do apresentador. "Filho, amado e escolhido de Deus para espalhar amor e alegria entre homens. Com muito amor de sua esposa, filhos e netos".