Fã tatua rosto de Viih Tube na perna e youtuber reage à homenagem

A ex-BBB e youtuber Viih Tube, 21, compartilhou em seu Instagram nesta quarta-feira (29) o vídeo de um fã que tatuou o rosto da criadora de conteúdo na perna. "Gente, quem foi o louco?", escreveu ela na publicação.

A tatuagem foi compartilhada pelo tatuador Ramon Rodrigo Pamponet, profissional de hiper-realismo. O fã não é identificado durante o registro. "'Peguei oito, mas sou sua'... Aquela frase para fechar o ano", escreveu o profissional na legenda, fazendo referência à camiseta que Viih Tube mostrou recentemente.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o trabalho do tatuador e muitos marcaram a ex-BBB nos comentários. "Chocada, mas ficou lindo!", escreveu uma. "Você só tem obras de arte em pele humanas! Que divino!", disse outra.





Recentemente, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a youtuber afirmou que agora, recém-solteira, o momento de liberdade total precisa ser comemorado, já que há sete anos ininterruptos ela teve um parceiro fixo ao lado.





"Está uma loucura nas festas. Claro que um término nunca é fácil, mas meu ex foi compreensivo, nos entendemos, foi uma conversa franca, não estava como antes. Me sinto mais feliz agora, queria estar sozinha. Estou aproveitando para dar uns beijos. Estou passando o rodo", revelou.

Quando estava enclausurada na casa do Big Brother Brasil 21 (Globo), a influenciadora dizia que queria se casar com o então namorado. Hoje, afirma ela, esse pensamento de subir ao altar não mudou, mas vai ficar mais para o futuro. "Tenho o sonho de casar e mais ainda de ser mãe, mas não agora."





E por falar no reality, dentro da casa mais vigiada do Brasil Viih viveu altos e baixos. Até a metade final da competição, ela conseguiu se aliar às pessoas certas e fugir dos paredões, mas ficou marcada pelo fato de não tomar banho todos os dias e pela forma como se posicionou no jogo.





Na opinião dela, que entrou no game no grupo Camarote e como a mais seguida nas redes sociais, e que foi ultrapassada por Juliette Freire, a terapia ajudou a lidar com o turbilhão de emoções pós-BBB.





"Antes de entrar fiz uma terapia intensiva e continuei depois de sair. Aprendi muita coisa, tive um autoconhecimento louco. Tive que ver os meus defeitos sendo jogados na minha cara e isso assusta. Amadureci rápido e saí outra pessoa", avalia ela que confirma que sua vida mudou 100%. "Hoje sou uma nova pessoa, sei o que quero fazer e onde quero estar."





E essa maturidade foi o que a ajudou a lidar com o cancelamento e com a rejeição de ter sido eliminada com mais de 96% dos votos na ocasião, um dos recordes da 21ª edição. Viih já havia passado por um cancelamento quando, aos 16 anos, cuspiu na boca de um gato.





"Foi bem mais fácil após o BBB, as coisas que falavam mal de mim ou era sobre os banhos ou sobre falsidade no jogo. Eu sei que tenho um lado grosseiro e impaciente que tenho que trabalhar. Quando saí foi tanta coisa para assimilar que acho que passou rápido. Não sofri tanto", aponta.





Assista ao vídeo compartilhado pelo tatuador Ramon Pomponet: