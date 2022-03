Família de Naya Rivera fecha acordo para filho da atriz receber auxílio financeiro

Quase dois anos após a morte de Naya Rivera, a família da atriz fechou um acordo financeiro com o condado de Ventura, na Califórnia. A intérprete de Santana na série "Glee" morreu em julho de 2020 após se afogar acidentalmente em um lago na região.

A família de Rivera entrou com um processo contra o condado e a empresa que gerencia a região de Lake Piru, onde ocorreu o acidente. Segundo o E! News, um acordo financeiro entre as partes foi protocolado no dia 24 de fevereiro. Uma audiência judicial está marcada para 16 de março para oficializar a resolução do processo.

Ao E! News, representantes de Josey Dorsey, 6, filho da atriz e que estava com ela no dia do acidente, confirmaram a informação. "Com esse acordo, Josey será compensado por ter de lidar com o afogamento da mãe no Lake Piru. Embora a trágica perda da mãe nunca possa ser superada, estamos muito satisfeitos que o acordo financeiro irá auxiliar Josey significativamente em sua vida depois da tragédia", diz o comunicado.



Naya Rivera tinha alugado um barco para passear com o filho na região. Segundo investigações policiais, os dois pularam no lago para nadar, mas tiveram problemas. Ela conseguiu tirar o filho da água e o colocou de volta na embarcação, mas teria se afogado depois.



"O menino disse aos investigadores que olhou para trás [ao subir no barco] e a viu desaparecer na água. Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não conseguiu se salvar", afirmou o xerife Bill Ayub na ocasião.

O barco foi encontrado à deriva horas depois com Josey dormindo dentro dele. Já o corpo de Naya Rivera foi achado cinco dias após seu desaparecimento.