Fantasias de rainha Elizabeth e geleia da Shakira fazem sucesso no Carnaval

Na volta do Carnaval às ruas do país, não são somente os hits, sejam novos ou atemporais, e dancinhas do TikTok que fazem sucesso. Um desfile de fantasias curiosas e criativas já deu as caras no pré-Carnaval.



Foliões vestidos como a rainha Elizabeth 2ª, morta em setembro, e como o Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação do Brasil, se jogaram nas festividades.





Betinha, como a monarca mais longeva da história britânica é apelidada nas redes sociais brasileiras, foi tema de uma turma de amigos que esteve no bloco do Suvaco do Cristo, histórico grupo do Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, no último domingo (12). Os foliões levaram à rua looks famosos da monarca que foi o grande símbolo da Casa de Windsor.





Já o Zé Gotinha, que no auge da pandemia de Covid-19 chegou a aparecer com uma arma nas mãos, em imagem divulgada pelos filhos do então presidente Jair Bolsonaro (PL), se jogou no aperto caloroso do Acadêmicos do Baixo Augusta, que arrastou uma multidão no último domingo, em São Paulo.

O personagem foi a fantasia escolhida pelo professor universitário Tiago Campos, 35. "O Zé Gotinha não morreu, está vivíssimo e na farra com o povo que ajudou a vacinar", disse.