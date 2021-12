Felipe Neto termina com Bruna Gomes por telefone no Natal

Os influenciadores digitais Felipe Neto, 33, e Bruna Gomes anunciaram nesta segunda (27) pelas redes sociais o término do namoro de cinco anos.

Mas o que chamou a atenção dos internautas é que o influenciador digital terminou o relacionamento com Bruna pelo telefone no Natal.

"No último dia 25, Natal, fui surpreendida com telefonema de meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim a nossa relação. Portanto, sim, é verdade! Não dividimos mais interesses de vida em comunhão", disse confirmando os rumores do fim do relacionamento.





Bruna disse que com certeza a surpresa foi infinitamente maior para ela que aos seus seguidores ao ser contatada por telefone e mensagens de texto.





"Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias; alegrias e tristezas; tempestades e calmarias."

A influenciadora afirmou que não cabe a ela julgar ninguém e muitos menos os motivos. "Ao final seremos sempre nós com nossas consciências e espelhos. Impossível mentir a eles. Serão sempre os juízes mais implacáveis. Cada um tem o seu."





Ela escreveu na rede social que buscará conforto nos familiares e amigos, que nunca faltaram quando precisou. Segundo ela, todo o resto será tratado no tempo adequado e de forma serena e madura. "Ao menos da minha parte", alfinetando o ex-namorado.





Bruna falou que, em respeito ao seu público e seguidores, tanto quanto possível, falará por tudo que está relacionado a ela. Já no lado técnico, neste primeiro será conduzido pelo advogado Luiz Felipe Rangel Aulicino e profissionais a ele associados. "Cabendo a este profissional, quando [e se] entender necessário falar em meu nome. Versões existirão muitas. Verdade, uma só!"





Internautas comentaram a publicação dizendo não acreditar no fim do relacionamento do casal e desejando que a influencer fique bem.





Uma das seguidoras chegou a questionar se Felipe Neto não estava novamente com depressão: "Nossa, será que ele não está com depressão de novo? É normal pessoas com depressão afastarem pessoas que mais amam. Espero que fique tudo bem entre vocês."





Em 2020, o influenciador falou em entrevista, ao Roda Viva (TV Cultura), que foi diagnosticado com depressão, em 2010, e que falava abertamente sobre o assunto por enxergar a doença como o "mal do século".





Após a postagem de Bruna no Instagram, o ex-namorado Felipe Neto publicou nas redes sociais um comunicado da sua assessoria de imprensa sobre o fim do namoro após cinco anos.





"Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental", diz a nota.





Segundo a assessoria de imprensa do influenciador, ele continuará afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. "Em nome de toda equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término."