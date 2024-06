Fernanda e Pitel estreiam programa com desafio de se manterem fiéis ao que mostraram no BBB

Uma cama king size com almofadas coloridas, no meio de um pequeno estúdio. O cenário de Na Cama com Pitanda não foi escolhido por acaso.



Para quem não acompanhou o BBB 24, o nome e o "palco" do programa, que estreia nesta segunda (10), no Multishow, fazem alusão a este item do mobiliário em que Fernanda Bande e Giovanna Pitel passaram boa parte do reality show deitadas –fofocando e fazendo suas reflexões sobre a vida, os participantes e a disputa pelo prêmio milionário.





A atração será um talk show diário, com bate-papos sobre assuntos variados, como costumam ser programas deste tipo. O diferencial, essa é a aposta, é a cumplicidade entre as duas.





A ideia é extrair ao máximo certas características que elas mostraram durante o confinamento: espontaneidade, sagacidade e falta de cerimônia na hora de fazer comentários incômodos ou malvadinhos (mais sutis, no caso de Pitel).





O F5 acompanhou as gravações de um piloto do programa dias antes da estreia. Deu para perceber que Pitel continua sendo mais equilibrada e ponderada. Fernanda mantém-se impulsiva e está mais à vontade na função. A confeiteira nunca escondeu o desejo de trabalhar na televisão.





"Mereço essa chance e me sinto muito honrada de estar aqui. Adoraria também estar à frente de um programa de confeitaria ou viajar pelo Brasil ou ir à casa das pessoas. Quero seguir na comunicação", diz ela, que aproveita a deixa para contar que tem projetos autorais prontos para apresentar a quem possa se interessar.