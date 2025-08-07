Pesquisar

Festa das Nações movimenta Londrina com shows e diversidade cultural

Redação Bonde com assessoria de imprensa
07 ago 2025 às 16:59

Foto: Divulgação
Londrina se prepara para receber a 2ªedição da Festa das Nações Cristo Rei, evento que promete agitar a cidade com uma programação diversificada e entrada gratuita. O festival acontece a partir desta sexta-feira (8) e vai até domingo (10)  na Praça Diógenes Pomposo Falcão, no Conjunto das Flores (Região Sul), com três dias de música, dança e gastronomia para toda a família.


Atrações de peso 

Entre os destaques da programação estão três apresentações que prometem atrair um grande público. No primeiro dia do evento, sexta-feira (8), o músico e saxofonista Derico sobe ao palco às 19h30, juntamente com a Orquestra de Metais e Jeff Sabbag, trazendo seu repertório que agrada todos os públicos.


A noite de sexta-feira ainda reserva mais uma surpresa com o show da Banda Gata de Botas às 21h, grupo que vem conquistando fãs com sua energia contagiante e repertório eclético.

Já no encerramento do festival, domingo (10), a dupla sertaneja João Márcio & Fabiano promete embalar a noite londrinense às 19h, onde acontecerá também um grande festival prêmios, a partir das 17h.



Foto: Divulgação


Diversidade cultural em três dias

O projeto tem como objetivo principal divulgar a cultura musical e de dança de diversas regiões do Brasil e do mundo, contribuindo para o desenvolvimento cultural da região. Durante os três dias, o público poderá conferir apresentações que vão desde música instrumental até danças típicas de diferentes etnias.


A programação inclui ainda o grupo de danças alemãs Volkstanzgruppe Weisser Schwan de Rolândia, que se apresenta sábado (9), a Banda Marcial Guarda Mirim de Londrina, além de artistas regionais como Marquinhos Dias, Dan & Juca, e Regional, Alceny Gaiteiro e Banda.

Gastronomia e entretenimento completo


Além dos shows musicais, o evento contará com uma feira gastronômica, oferecendo ao público a oportunidade de experimentar pratos típicos de diferentes culturas. A programação também inclui apresentações de DJ e um show de prêmios no domingo.

A Festa das Nações conta com o patrocínio de Hemizê, Cedro Hotel, German Plast, Top Menu, Mercadão Prochet, Fiorella Pizzaria, Resilondri, Casa do Enxoval, Bar Plaza, Mercado Advan, Móveis Albatroz e Garden King. O evento também tem apoio da Prefeitura Municipal de Londrina e da Secretaria do Turismo do Paraná.


entretenimento Arte Cultura Música Show evento gratuito
