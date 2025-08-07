Festa das Nações movimenta Londrina com shows e diversidade cultural

Londrina se prepara para receber a 2ªedição da Festa das Nações Cristo Rei, evento que promete agitar a cidade com uma programação diversificada e entrada gratuita. O festival acontece a partir desta sexta-feira (8) e vai até domingo (10) na Praça Diógenes Pomposo Falcão, no Conjunto das Flores (Região Sul), com três dias de música, dança e gastronomia para toda a família.





Atrações de peso

Entre os destaques da programação estão três apresentações que prometem atrair um grande público. No primeiro dia do evento, sexta-feira (8), o músico e saxofonista Derico sobe ao palco às 19h30, juntamente com a Orquestra de Metais e Jeff Sabbag, trazendo seu repertório que agrada todos os públicos.





A noite de sexta-feira ainda reserva mais uma surpresa com o show da Banda Gata de Botas às 21h, grupo que vem conquistando fãs com sua energia contagiante e repertório eclético.

Já no encerramento do festival, domingo (10), a dupla sertaneja João Márcio & Fabiano promete embalar a noite londrinense às 19h, onde acontecerá também um grande festival prêmios, a partir das 17h.







