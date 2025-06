Festa nas paróquias de Londrina e região: confira as datas

Nos meses de junho e julho grande parte das comunidades e paróquias da Arquidiocese de Londrina organiza as tradicionais festas juninas e julinas, em honra aos santos comemorados nesses meses, principalmente Santo Antônio (13/6), São João (24/6) e São Pedro (29/6). O calendário de comemorações é extenso e para todos os gostos, desde celebrações pequenas até festas que reúnem milhares de pessoas em mais de um dia de programação.





Confira as datas das festas, tanto em Londrina quanto nas cidades que compõem a arquidiocese.





8 DE JUNHO

- Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jd. Messiânico

- Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Jd. Dom Bosco

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jd. Ana Rosa - Cambé

- Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, Jd. Novo Bandeirantes - Cambé

13 DE JUNHO

- Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Jd. Bandeirantes

- Paróquia São José, Centro - Rolândia

- Paróquia Imaculada Conceição, Centro





14 DE JUNHO

- Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Jd. Bandeirantes

- Capela Santo Antônio, Patrimônio Selva (Paróquia Nossa Senhora Aparecida Km9)

- Paróquia Santo Antônio, Jd. Cafezal

- Paróquia São José, Centro – Rolândia

- Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jd. Silvino – Cambé

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jd. Ana Rosa – Cambé

- Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, Jd. Novo Bandeirantes – Cambé

- Paróquia São Lourenço, Jd. São Lourenço

- Paróquia Imaculada Conceição, Centro

- Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Jd. Interlagos

- Paróquia São Tiago, Jd. SanTiago

- Paróquia Nossa Senhora da Paz, Vila Recreio

- Paróquia São José – Jaguapitã





15 DE JUNHO

- Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Jd. Bandeirantes

- Paróquia São José, Centro – Rolândia

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jd. Ana Rosa – Cambé

- Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, Jd. Novo Bandeirantes – Cambé

- Paróquia São Tiago, Jd. Santiago

- Paróquia Nossa Senhora da Paz, Vila Recreio





21 DE JUNHO

- Capela Nossa Senhora do Paraíso (Rua do Pelicano, 69, Jd. Paraíso) – Paróquia N. S. do Rosário

- Paróquia São Luiz Gonzaga, Conj. Giovani Lunardelli

- Capela Sagrada Família (Paróquia Santa Rita de Cássia – Jd. Califórnia)

- Paróquia São João Batista – Bela Vista do Paraíso

- Paróquia São Martinho, Dist. São Martinho – Rolândia





27 DE JUNHO

- Paróquia São Judas Tadeu, Jd. Maria Lúcia

- Catedral Sagrado Coração de Jesus





28 DE JUNHO

- Paróquia São Judas Tadeu, Jd. Maria Lúcia

- Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova

- Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Vila Fraternidade

- Paróquia Sagrados Corações, Centro

- Catedral Sagrado Coração de Jesus





29 DE JUNHO

- Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova

- Paróquia Santo Antônio - Cambé





4 DE JULHO

- Paróquia Coração de Maria, Centro





5 DE JULHO

- Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Jd. Tókio

- Capela São Pedro (Paróquia São Sebastião – Conj. Milton Gavetti)

- Capela Nossa Senhora do Carmo, (Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Km 9 – Zona Sul)

- Paróquia Santa Rita de Cássia, Jd. Interlagos

- Paróquia Nossa Senhora do Rocio, Bairro Cervejaria

- Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova

- Paróquia São Pedro e São Paulo, Jd. São Paulo – Cambé

- Paróquia Coração de Maria, Centro

- Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição, Centro

- Paróquia São Vicente de Paulo, Parq. Guanabara

- Paróquia São José Operário, Jardim Leonor

- Paróquia da Ressurreição, Jd. São Fernando – Rolândia





5 DE JULHO

- Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova

- Paróquia São Pedro e São Paulo, Jd. São Paulo – Cambé

- Paróquia São Vicente de Paulo, Parq. Guanabara

- Paróquia da Ressurreição, Jd. São Fernando – Rolândia





11 DE JULHO

- Paróquia Santa Cruz, Conj. Luiz de Sá

- Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Vila Siam





12 DE JULHO

- Capela São Francisco (Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem)

- Capela Nossa Senhora Rainha da Paz (Paróquia Nossa Senhora da Glória)

- Paróquia Santa Cruz, Conj. Luiz de Sá

- Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Jd. Ilha do Mel

- Paróquia São Vicente Palotti e São Judas Tadeu, Conj. Vivi Xavier

- Paróquia Cristo Redentor, Jd. Piza

- Capela Nossa Senhora de Fátima, Maravilha (Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Km 9)

- Paróquia Santa Cruz, Conj. Luiz de Sá

- Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Conj. Parigot de Souza

- Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Vila Siam

- Paróquia Rainha dos Apóstolos, Centro

- Paróquia Cristo Rei, Conj. Cambé II – Cambé

- Capela Santa Helena – Cambé





13 DE JULHO

- Paróquia Santa Cruz, Conj. Luiz de Sá

- Capela Nossa Senhora da Rosa Mística (Paróquia Nossa Senhora aparecida do Km 9)

- Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Vila Siam

- Paróquia Rainha dos Apóstolos, Centro





19 DE JULHO

- Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Recreio

- Paróquia Nossa Senhora do Rocio, Bairro Cervejaria





25 DE JULHO

- Paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, Pq. Alvorada





26 DE JULHO

- Paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Brasil

- Paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, Pq. Alvorada

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Casoni





27 DE JULHO

- Paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Brasil

- Paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, Pq. Alvorada





(Com informações da Arquidiocese de Londrina)