Festival Banda Nova Funcart terá quatro atrações neste domingo

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 set 2025 às 18:47

Foto: Divulgação
Londrina terá música garantida neste domingo (21) com o Festival Banda Nova Funcart, que trará apresentações gratuitas de quatro grupos de diferentes estilos musicais. O evento acontece das 15h às 22h, na sede da Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), localizada na Rua Senador Souza Naves, 2380, e contará ainda com venda de alimentos e bebidas durante toda a programação.


A edição deste ano cumpre um papel simbólico, dando continuidade à 15ª edição do festival, realizada em 2024, mas que não teve sua culminância no aniversário da cidade devido às fortes chuvas que causaram o cancelamento do show de encerramento.

Para o coordenador de produção do festival, João Ribeiro, a retomada tem também uma carga de significado. “A expectativa para o evento é justamente o que essa época do ano traz para nós, que é a simbologia da chegada da primavera, esse tempo que se abre novamente. Depois de um ano importante de projeto bem executado, ficou uma pitada de frustração por não termos feito o festival de dezembro, mas estamos felizes por agora nos reunirmos em um espaço muito importante e simbólico para o projeto, onde ele nasceu e se sustenta”, destacou.


Releituras e composições próprias

O violonista Arthur Guimarães abre a programação musical, às 15h, trazendo um repertório de ritmos brasileiros e latino-americanos, além de músicas autorais instrumentais e cantadas. Às 16h30 é a vez do trio Lipoternura, que apresenta uma formação clássica de jazz, com releituras de grandes compositores e composições próprias.


Esta será a primeira vez que o Lipoternura se apresentará em um grande festival, e o baterista do trio, Felipe Batista, compartilhou suas expectativas. “A gente espera atingir um público novo, principalmente porque estamos lidando com música instrumental e não é todo mundo que tem o costume de ouvir. Queremos que uma galera nova curta esse tipo de som, mas também esperamos que nosso público recorrente, formado por amigos, esteja em peso”, disse.

Repertório autoral

Às 17h30, sobe ao palco o Regional Flor do Café, com um repertório totalmente autoral que passeia pelo choro, maxixe e frevo. O encerramento, às 18h30, fica por conta da Banda CD Pirata, que promete energia ao revisitar hits dos anos 2000 em ritmos como pop rock, pop punk, emo, metalcore e new wave.

Segundo Ribeiro, o festival também fortalece a trajetória dos grupos locais. “Aqui, os artistas conquistam um material de qualidade com fotógrafos e registros em vídeo, além da experiência profissional de palco, de passagem de som. Quando tudo isso é bem aproveitado, vira um processo de troca, aprendizado e acúmulo de horas de voo para melhorar os trabalhos, divulgar e abrir portas para outros festivais e espaços. Essa é a nossa proposta: ser uma plataforma de apoio e suporte a esses grupos”, afirmou.


O Festival Banda Nova Funcart é realizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio de convênio firmado com a Funcart.

entretenimento Arte Cultura Música Festival Projeto Banda Nova Funcart
