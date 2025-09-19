Festival Banda Nova Funcart terá quatro atrações neste domingo





Londrina terá música garantida neste domingo (21) com o Festival Banda Nova Funcart, que trará apresentações gratuitas de quatro grupos de diferentes estilos musicais. O evento acontece das 15h às 22h, na sede da Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), localizada na Rua Senador Souza Naves, 2380, e contará ainda com venda de alimentos e bebidas durante toda a programação.





A edição deste ano cumpre um papel simbólico, dando continuidade à 15ª edição do festival, realizada em 2024, mas que não teve sua culminância no aniversário da cidade devido às fortes chuvas que causaram o cancelamento do show de encerramento.

Para o coordenador de produção do festival, João Ribeiro, a retomada tem também uma carga de significado. “A expectativa para o evento é justamente o que essa época do ano traz para nós, que é a simbologia da chegada da primavera, esse tempo que se abre novamente. Depois de um ano importante de projeto bem executado, ficou uma pitada de frustração por não termos feito o festival de dezembro, mas estamos felizes por agora nos reunirmos em um espaço muito importante e simbólico para o projeto, onde ele nasceu e se sustenta”, destacou.





Releituras e composições próprias

O violonista Arthur Guimarães abre a programação musical, às 15h, trazendo um repertório de ritmos brasileiros e latino-americanos, além de músicas autorais instrumentais e cantadas. Às 16h30 é a vez do trio Lipoternura, que apresenta uma formação clássica de jazz, com releituras de grandes compositores e composições próprias.

Às 17h30, sobe ao palco o Regional Flor do Café, com um repertório totalmente autoral que passeia pelo choro, maxixe e frevo. O encerramento, às 18h30, fica por conta da Banda CD Pirata, que promete energia ao revisitar hits dos anos 2000 em ritmos como pop rock, pop punk, emo, metalcore e new wave.

Segundo Ribeiro, o festival também fortalece a trajetória dos grupos locais. “Aqui, os artistas conquistam um material de qualidade com fotógrafos e registros em vídeo, além da experiência profissional de palco, de passagem de som. Quando tudo isso é bem aproveitado, vira um processo de troca, aprendizado e acúmulo de horas de voo para melhorar os trabalhos, divulgar e abrir portas para outros festivais e espaços. Essa é a nossa proposta: ser uma plataforma de apoio e suporte a esses grupos”, afirmou.





O Festival Banda Nova Funcart é realizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio de convênio firmado com a Funcart.

