Festival de comida mineira em shopping de Londrina traz cover de Marília Mendonça

De 10 a 13 de agosto, o Londrina Norte Shopping sediará o Sabores Music Fest - Edição Gostin Di Minas, evento que traz o melhor da música e da culinária mineira. Com funcionamento das 12h às 22h, o festival é pet friendly e conta com espaço kids para garantir a diversão de todos.





A programação musical é gratuita e diversificada, atendendo a todos os gostos e públicos. Os amantes da música poderão desfrutar de apresentações, incluindo o tributo oficial à cantora Marília Mendonça, realizado pela talentosa Lorena Alexandre, embaixadora do festival.

Publicidade

Publicidade





No setor gastronômico, a rica culinária de Minas Gerais estará em destaque. Os visitantes poderão saborear pratos tradicionais como feijão tropeiro, galinhada, porco no rolete, pururuca, além dos clássicos pratos com torresmo, seja em porções fritas ou em rolos.