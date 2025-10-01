Festival de Dança de Londrina anuncia programação e abre bilheteria

Desde a semana passada, a edição 2025 do
Festival de Dança de Londrina começou a dar as caras nas redes com um cartaz
feito a crayon, nas cores da flâmula
do Brasil, em traços geométricos que lembram as bandeirinhas de Alfredo Volpi e
os “casebres de açafrão” de Oswald de Andrade.
Diluída nas cores e formas, a frase “Sabedoria, Soberania Nacional” norteia
a curadoria do evento este ano, que propõe a expulsão das amarras de teor
colonialista ou imperialista, valorizando a complexidade da cultura popular e
manifestações como a canção e as artes da cena, que mostram o Brasil ao mundo.
O Festival, que tem coordenação geral de Danieli Pereira, anuncia agora a sua programação, composta por sete espetáculos (sendo um de rua), uma aula-espetáculo, uma oficina e uma exposição – grade que ocupa o Teatro Ouro Verde, a Funcart e o Calçadão. A maior parte das atrações é gratuita, a outra parte com ingressos a preços populares (R$30 e R$15 para meia-entrada ou antecipados). Todas as informações da programação estão no site www.festivaldedancadelondrina.art.br. Os bilhetes já podem ser obtidos pela página sympla.com.br/festivaldedancadelondrina.
No caso das apresentações
gratuitas, é possível retirar dois ingressos por CPF e metade dos bilhetes será
reservada para distribuição presencial no Teatro Ouro Verde, a partir das 16
horas no dia de cada apresentação. A bilheteria física funcionará ao longo do
evento no mesmo horário. O Festival 2025 conta com patrocínio exclusivo da
Itaipu Binacional, que apresenta esta edição. A realização é da APD –
Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná, com
apoio da Casa de Cultura da UEL e da Rádio UEL FM.
“Nosso patrocínio diminuiu muito este ano, mas não deixamos de trabalhar em dobro para oferecer ao público uma grade de excelência, sem deixar de ser acessível, com companhias brasileiras de tradição e de reconhecimento no cenário internacional, com espetáculos que levam para o palco temas importantes, grande número de bailarinos e recursos cenográficos ousados”, destaca Danieli Pereira.
O coordenador de comunicação e idealizador curatorial do evento Renato Forin Jr explica que o conjunto de atrações, junto das artes e textos do Festival, reforça um momento importante que o país está vivendo, de revalorização de símbolos nacionais, de destaque para ícones da cultura popular e da proeminência de valores democráticos. “A programação é atravessada por vozes e ideias de nomes como Gal Costa, Ney Matogrosso, Gabriel Villela, pela história de resistência do samba, por companhias de projeção internacional como o Balé Guaíra e a Focus, pela rica fauna brasileira ensinada às crianças em lições de cidadania – é um Brasil real que pulsa beleza”, enfatiza.
Espetáculos
A abertura desta sexta-feira, dia 3 de outubro, às 20 horas, será com entrada gratuita, como em geral ocorre no Festival. O abre-alas será com “Contraponto”, do Balé Teatro Guaíra, que completa 55 anos e se consolida como uma das mais antigas companhias estáveis do país. Formado pelos espetáculos “Anima – Imensidão adentro” e “Castelo”, o programa aborda a aventura humana no complexo universo dentro de nós – a alma, como anuncia o título do primeiro – e fora do ser humano: o presente mutável da “modernidade líquida”.
Também de Curitiba, com entrada gratuita, o Festival recebe na terça, dia 7, o espetáculo “GAG”, com a G2 Cia de Dança, formada por egressos do Balé Teatro Guaíra e nascida do desejo de dar continuidade às carreiras do elenco, aproveitando sua maturidade artística. A montagem traz a inconfundível assinatura de Gabriel Villela na direção e figurinos, um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Baseada na obra de Heinrich von Kleist, “GAG” mergulha no universo mágico e intrigante dos títeres e fantoches para abordar questões existenciais da condição humana.
No sábado, dia 4 de outubro, sempre às 20 horas, é a vez da companhia anfitriã do Festival, o Ballet de Londrina, apresentar a versão finalizada e amadurecida de seu mais novo espetáculo, “Graça”. Com coreografia de Morena Nascimento e trilha sonora com canções e falas de Gal Costa, a baiana Maria da Graça, que completaria 80 anos em 2025, o espetáculo traz a potência de um Brasil tropicalista, dividido em contrastes. A montagem percorre os ciclos da natureza, da aurora ao anoitecer, da germinação à floração, da frutificação ao perecimento, e a transmutação de depois do fim, compreendendo o feminino como o motor das renovações.
O dramaturgismo de “Graça” foi realizado por Renato Forin Jr., escritor e ator que também se apresenta no palco do Ouro Verde no dia 8, quarta-feira, às 20 horas, na aula-espetáculo “Costuras poéticas pelo fio da voz”, com entrada gratuita e patrocínio da Itaipu Binacional. Misto de palestra, recital poético e show musical, o trabalho parte de “Samba de uma noite de verão”, livro do autor contemplada com o Jabuti, e vasculha canções e histórias orais formadoras do Brasil com o objetivo de mostrar como a cultura letrada em fusão com a voz forjaram formas artísticas potentes e visionárias no país.
A voz de Ney Matogrosso, com sua carreira revolucionária, entoando composições inéditas feitas especialmente para a ocasião, dá o tom da superprodução “Entre a pele e a alma”, da Focus Cia de Dança (Rio de Janeiro-RJ) na sexta, dia 10, às 20 horas. O diretor e coreógrafo Alex Neoral toma como referência o secular tríptico “Jardim das delícias terrenas”, de Bosch, para entregar à plateia uma epifania, em que dilemas ancestrais, sobretudo o direito ao prazer, perpassam vivências desde a origem da humanidade.
Ainda no Teatro Ouro Verde, a mesma companhia anima a festa de Dia das Crianças no domingo, 12, às 17 horas, com a famosa montagem “Bichos dançantes”, toda concebida por Neoral. Evocando animais brasileiros e mensagens poéticas, oito bailarinos interpretam personagens desafiados pela jabuti Elisa, que, para sua festa de cem anos, propõe que os amigos realizem uma jornada. Com vozes em off, o espetáculo traz a participação especial de atores como Lucinha Lins, Reynaldo Gianechini e Mateus Solano.
Apresentação de rua, oficina e exposição
No sábado, dia 11, às 11h30, a Focus faz do Calçadão de Londrina, na altura do Banco do Brasil, o palco do espetáculo “Trupe”, uma homenagem aos tradicionais artistas mambembes, como aqueles do circo. Em forma de cortejo dançante, a montagem de rua excursionou por Madri e Montreal. Já no período da tarde, das 15h30 às 17 horas, o diretor Alex Neoral ministra uma oficina de “Dança Contemporânea” na Funcart, dirigida a bailarinos em nível intermediário e avançado. A participação é gratuita, com inscrição pelo Sympla. A Focus Cia de Dança tem patrocínio exclusivo da Petrobras.
Ao longo dos dez dias de evento, o público também poderá visitar, no foyer do Teatro Ouro Verde, uma mostra da exposição “Instante efêmero”, com fotos cênicas de Fábio Alcover registradas nas últimas duas décadas em Londrina, além de obter gratuitamente o catálogo homônimo com as imagens expostas. Outro presente distribuído aos espectadores durante o Festival será sementes de manjericão, em cartão, para plantio doméstico. Aromas, sabores e saberes de brasilidade para durar tanto quanto as imagens dos espetáculos na memória.
Serviço:
Festival de Dança de Londrina 2025
De 3 a 12 de outubro
Espetáculos, oficina e exposição
Programação:
festivaldedancadelondrina.art.br
@festivaldedancadelondrina
- Ingressos online: Portal Sympla: sympla.com.br/festivaldedancadelondrina
Ingressos presenciais: Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85)
Horário de funcionamento: a partir do dia 3 de outubro, em dias de espetáculo, das 16 horas até o início da apresentação
Programação:
Contraponto - Balé Teatro Guaíra (Curitiba - PR) - Dia 3/10 - sexta-feira, 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Entrada gratuita
Graça - Ballet de Londrina (Londrina - PR) - Dia 4/10, sábado, 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 16 anos, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
GAG - G2 Cia de Dança (Curitiba - PR) - Dia 7/10, terça-feira, 20h. Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Entrada gratuita
Costuras poéticas pelo fio da voz (aula-espetáculo) - Renato Forin Jr. (Londrina-PR) -
Dia 8/10, quarta-feira, 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 14 anos, Entrada gratuita
Entre a pele e a alma - Focus Cia de Dança (Rio de Janeiro-RJ) - Dia 10/10, sexta-feira, 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 14 anos, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
Trupe - Focus Cia de Dança (Rio de Janeiro-RJ) - Dia 11/10, sábado, 11h30, Calçadão de Londrina (Av. Paraná, altura do nº347, em frente ao Banco do Brasil), Autoclassificação indicativa: Livre, Gratuito (espetáculo de rua)
Bichos dançantes - Focus Cia de Dança (Rio de Janeiro-RJ) - Dia 12/10, domingo, 17 horas
Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
Dança Contemporânea (oficina) - com Alex Neoral (Rio de Janeiro-RJ) - Dia 11/10, sábado.
Das 15h30 às 17 horas, Funcart, Público-alvo: Bailarinos em nível intermediário e avançado, Vagas: 35, Gratuita
Instante efêmero (exposição) - Fotos cênicas de Fábio Alcover (Londrina-PR) - De 3 a 12 de outubro, A partir das 16 horas até o encerramento dos espetáculos, Teatro Ouro Verde (foyer), Entrada gratuita.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.