Festival de Dança de Londrina anuncia programação e abre bilheteria

Desde a semana passada, a edição 2025 do Festival de Dança de Londrina começou a dar as caras nas redes com um cartaz feito a crayon, nas cores da flâmula do Brasil, em traços geométricos que lembram as bandeirinhas de Alfredo Volpi e os “casebres de açafrão” de Oswald de Andrade. Diluída nas cores e formas, a frase “Sabedoria, Soberania Nacional” norteia a curadoria do evento este ano, que propõe a expulsão das amarras de teor colonialista ou imperialista, valorizando a complexidade da cultura popular e manifestações como a canção e as artes da cena, que mostram o Brasil ao mundo.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O Festival, que tem coordenação geral de Danieli Pereira, anuncia agora a sua programação, composta por sete espetáculos (sendo um de rua), uma aula-espetáculo, uma oficina e uma exposição – grade que ocupa o Teatro Ouro Verde, a Funcart e o Calçadão. A maior parte das atrações é gratuita, a outra parte com ingressos a preços populares (R$30 e R$15 para meia-entrada ou antecipados). Todas as informações da programação estão no site www.festivaldedancadelondrina.art.br. Os bilhetes já podem ser obtidos pela página sympla.com.br/festivaldedancadelondrina.





Publicidade

No caso das apresentações gratuitas, é possível retirar dois ingressos por CPF e metade dos bilhetes será reservada para distribuição presencial no Teatro Ouro Verde, a partir das 16 horas no dia de cada apresentação. A bilheteria física funcionará ao longo do evento no mesmo horário. O Festival 2025 conta com patrocínio exclusivo da Itaipu Binacional, que apresenta esta edição. A realização é da APD – Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná, com apoio da Casa de Cultura da UEL e da Rádio UEL FM.





Publicidade

“Nosso patrocínio diminuiu muito este ano, mas não deixamos de trabalhar em dobro para oferecer ao público uma grade de excelência, sem deixar de ser acessível, com companhias brasileiras de tradição e de reconhecimento no cenário internacional, com espetáculos que levam para o palco temas importantes, grande número de bailarinos e recursos cenográficos ousados”, destaca Danieli Pereira.





Publicidade

O coordenador de comunicação e idealizador curatorial do evento Renato Forin Jr explica que o conjunto de atrações, junto das artes e textos do Festival, reforça um momento importante que o país está vivendo, de revalorização de símbolos nacionais, de destaque para ícones da cultura popular e da proeminência de valores democráticos. “A programação é atravessada por vozes e ideias de nomes como Gal Costa, Ney Matogrosso, Gabriel Villela, pela história de resistência do samba, por companhias de projeção internacional como o Balé Guaíra e a Focus, pela rica fauna brasileira ensinada às crianças em lições de cidadania – é um Brasil real que pulsa beleza”, enfatiza.





Publicidade

Espetáculos





Publicidade

A abertura desta sexta-feira, dia 3 de outubro, às 20 horas, será com entrada gratuita, como em geral ocorre no Festival. O abre-alas será com “Contraponto”, do Balé Teatro Guaíra, que completa 55 anos e se consolida como uma das mais antigas companhias estáveis do país. Formado pelos espetáculos “Anima – Imensidão adentro” e “Castelo”, o programa aborda a aventura humana no complexo universo dentro de nós – a alma, como anuncia o título do primeiro – e fora do ser humano: o presente mutável da “modernidade líquida”.



