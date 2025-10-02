Pesquisar

'Sabedoria, Soberania Nacional'

Festival de Dança de Londrina começa nesta sexta com Balé Teatro Guaíra

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
02 out 2025 às 18:58

Foto: Hamilton Ramos/ Divulgação
Publicidade
Publicidade

Com o tema “Sabedoria, Soberania Nacional”, o Festival de Dança de Londrina, na sua edição 2025, celebra grandezas do país – como é o caso do Balé Teatro Guaíra, que, com 55 anos de trajetória, é a terceira companhia de dança mais antiga do Brasil e um dos patrimônios do Estado.


Publicidade
Publicidade

Na abertura do evento, que acontece nesta sexta-feira (3), às 20 horas, seu elenco sobe o palco do Teatro Ouro Verde para apresentar dois espetáculos que abordam a aventura humana no complexo universo dentro e fora de nós: “Anima – Imensidão adentro” e “Castelo”. A entrada é gratuita e a cota de metade dos ingressos oferecidos para retirada via Sympla já esgotou. Os outros 50% dos bilhetes serão distribuídos no Teatro a partir das 16 horas da sexta.


Publicidade

A montagem tem autoclassificação livre, mas é recomendada ao público acima de 12 anos. O programa “Contraponto” tem 75 minutos de duração, com intervalo de 15 minutos. A sessão terá acessibilidade comunicacional, por meio de tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos. O Festival de Dança de Londrina conta com patrocínio da Itaipu Binacional.


Publicidade
Balé Guaíra em "Castelo": espetáculo foi levado ao Festival de Verão da Dinamarca, entre outros países
                                                        Foto: Hamilton Ramos/ Divulgação

ANIMA E CASTELO


Publicidade

Levando para a cena um boneco em grande proporção, com quase quatro metros, a primeira coreografia é uma viagem pela infinidade da alma – como o título “Anima” sugere – na tentativa do autoconhecimento. Dentro deste “eu” particular, aparece a força do ser pensante. A racional personalidade está em encontro com a realidade: se há caos, conflitos e sombras, há também poesia, sol e consonância. Com concepção e coreografia de Alan Keller, a montagem reflete sobre como somos parte de um todo.


Publicidade


Já “Castelo” traz as estratégias e modos de existência do ser humano para enfrentar o “mundo líquido” da contemporaneidade, eivada de transformações. A coreografia de Alessandro Sousa Pereira trata de resistência, força que cada um pode encontrar dentro de si para contrapor-se a um mundo que, em constante mutação, parece ter potencial para nos destruir.

Publicidade


A coordenadora geral do Festival, Danieli Pereira, destaca que o Balé Teatro Guaíra é uma presença constante na programação do evento por seu trabalho de excelência. “Firmamos nos últimos anos uma parceria importante, para que a dança das duas maiores cidades do Estado possam colaborar mutuamente e fazer suas produções circularem”. As obras escolhidas para a abertura foram destaque em temporadas recentes no Brasil e no exterior. Para o diretor da companhia, Luiz Fernando Bongiovanni, a ideia é levar a outras cidades do Estado produções já consagradas. “’Anima - Imensidão Adentro’ de Alan Keller e ‘Castelo’ de Alessandro Sousa Pereira alcançaram grande êxito junto ao público, e acreditamos que dialogam com o mundo atual, marcado por incertezas e ansiedades”, afirma.

Publicidade


Fundado em 1969 pelo Governo do Paraná, o Balé Teatro Guaíra já apresentou mais de 150 coreografias, incluindo grandes sucessos de público e crítica como “O Grande Circo Místico”, “Lendas do Iguaçu”, “O Segundo Sopro”, “O Lago dos Cisnes”, “Romeu e Julieta” e “Lendas Brasileiras”.


Serviço:


Itaipu apresenta Festival de Dança de Londrina 2025

Contraponto (incluindo “Anima – Imensidão adentro” e “Castelo”)

Balé Teatro Guaíra - (Curitiba - PR)

Quando: sexta-feira (3), às 20 horas

Onde: Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)

Autoclassificação indicativa: Livre

Duração: 75 minutos (com intervalo de 15 minutos)

Entrada gratuita

Realização: APD – Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná. Patrocínio exclusivo da Itaipu Binacional. Apoios da Casa de Cultura da UEL e da Rádio UEL FM.


entretenimento Arte Dança Balé Teatro Guaíra Festival de Dança de Londrina Cine Teatro Ouro Verde
Publicidade

Publicidade
