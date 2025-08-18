Festival de Teatro de Ibiporã (Festibi) está com inscrições abertas

O tradicional Festival de Teatro de Ibiporã (Festibi) está de volta! A 17ª edição do evento, promovido pela Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) – Divisão de Teatro, será realizado de 15 a 19 de outubro, em espaços a serem definidos pela coordenação do festival.





As inscrições gratuitas já estão abertas e seguem até 24 de agosto, por meio deste link - https://forms.gle/mDoLHo1bHJ7uZnKK8. Conforme o regulamento, disponível no site da SMCT: cultura.ibipora.pr.gov.br poderão participar grupos, companhias e coletivos amadores, profissionais e/ou de instituições de ensino de todo o Brasil, sendo possível participar com uma ou mais propostas, mas apenas uma será selecionada caso o grupo seja aprovado pela curadoria. Para a efetivação da inscrição, é necessário o preenchimento e envio de toda a documentação.





Na segunda etapa, será feita a seleção dos espetáculos inscritos de acordo com o material apresentado, levando em consideração a qualidade artística, viabilidade técnica e a adequação dos espaços disponíveis no município para a realização do festival. Ao todo, serão escolhidos 12 espetáculos.

As apresentações, abertas ao público, serão realizadas de 16 a 18 de outubro. Um corpo de jurados, formado por pessoas ligadas a área teatral, avaliará as apresentações. Haverá premiação em dinheiro para o melhor espetáculo, e também por meio de troféus e certificados para os melhores em algumas categorias técnicas (maquiagem, cenografia, sonoplastia, figurino, iluminação), e também melhor ator e atriz, dramaturgia, direção e espetáculo.





O coordenador da Divisão de Teatro do Centro de Formação em Arte e Cultura e do Festibi, Vradson Castro, ressalta a importância do festival para a formação de novos artistas e valorização do teatro em Ibiporã. “O Festibi é um evento que, ao longo dos anos, se firmou como um espaço importante para a troca de experiências e para a valorização do teatro em Ibiporã. Ele oferece oportunidade para grupos locais e de outras regiões mostrarem seus trabalhos, ao mesmo tempo em que aproxima o público da cena teatral. É uma ação que contribui para movimentar a vida cultural do município, estimula a formação de novos artistas e mantém viva uma tradição que já faz parte do nosso calendário.

Serviço





XVII FESTIVAL DE TEATRO DE IBIPORÃ – FESTIBI

Inscrições: até 24/08

Ficha de inscrição: https://forms.gle/mDoLHo1bHJ7uZnKK8

Quem pode participar: grupos/companhias/coletivos amadores, profissionais e/ou de instituições de ensino de todo o Brasil

Regulamento: https://cultura.ibipora.pr.gov.br/





