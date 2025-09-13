Festival Demo Sul está com inscrições abertas

O Festival Demo Sul, um dos maiores e mais longevos festivais de música independente do Sul do Brasil, anuncia sua 20ª edição, que acontece de 7 a 9 de novembro de 2025, em Londrina (PR).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Criado em 2001, o Demo Sul se consolidou como um espaço de resistência, inovação e fomento à música independente, abrindo palcos para centenas de bandas e artistas locais, nacionais e internacionais. Ao longo de duas décadas, o festival tornou-se ponto de encontro entre músicos, produtores, selos, coletivos culturais e um público ávido por novidades e experiências sonoras diversas.

Mais do que shows, o Demo Sul é uma plataforma de trocas artísticas e de fortalecimento de redes que movimentam a cena cultural brasileira.

Publicidade





“Chegar à 20ª edição é reafirmar a importância da música como linguagem de transformação e de pertencimento. O Demo Sul segue vivo porque é feito de gente que acredita na potência do som independente”, afirma a organização.

Publicidade





Inscrições para bandas e artistas

Publicidade





Nesta edição, o festival abre espaço para novos talentos que desejam mostrar sua música em um palco histórico. Bandas e artistas independentes de Londrina e região podem se inscrever até 29 de setembro de 2025.

Formulário: https://forms.gle/ESgiLqTJY6zfKQB17

Publicidade











