Festival Demo Sul está com inscrições abertas

O Festival Demo Sul, um dos maiores e mais longevos festivais de música independente do Sul do Brasil, anuncia sua 20ª edição, que acontece de 7 a 9 de novembro de 2025, em Londrina (PR).
Criado em 2001, o Demo Sul se consolidou como um espaço de resistência, inovação e fomento à música independente, abrindo palcos para centenas de bandas e artistas locais, nacionais e internacionais. Ao longo de duas décadas, o festival tornou-se ponto de encontro entre músicos, produtores, selos, coletivos culturais e um público ávido por novidades e experiências sonoras diversas.
Mais do que shows, o Demo Sul é uma plataforma de trocas artísticas e de fortalecimento de redes que movimentam a cena cultural brasileira.
“Chegar à 20ª edição é reafirmar a importância da música como linguagem de transformação e de pertencimento. O Demo Sul segue vivo porque é feito de gente que acredita na potência do som independente”, afirma a organização.
Inscrições para bandas e artistas
Nesta edição, o festival abre espaço para novos talentos que desejam mostrar sua música em um palco histórico. Bandas e artistas independentes de Londrina e região podem se inscrever até 29 de setembro de 2025.
Formulário: https://forms.gle/ESgiLqTJY6zfKQB17
Selos e gravadoras
O Demo Sul também abre inscrições para selos, gravadoras e coletivos independentes que desejam apresentar seus lançamentos durante a programação oficial. Para participar, é necessário já ter lançado ao menos três álbuns.
O festival oferece espaço para exposição de catálogos, materiais e lançamentos, reforçando sua vocação como vitrine da produção musical independente.
Formulário: https://forms.gle/XKV6ky15fmYRDgZh9
Inscrições abertas até 25 de setembro de 2025.
Marco para a música independente
Ao longo de sua trajetória, o Demo Sul recebeu artistas de diferentes vertentes e consolidou Londrina como referência no circuito da música autoral. O festival é também um importante espaço de formação de público, oferecendo experiências inesquecíveis para quem acompanha de perto a evolução da cena.
Em 2025, ao celebrar 20 edições, o Demo Sul renova seu compromisso de dar voz à diversidade, à experimentação e ao espírito colaborativo que marcam a produção independente brasileira.
Serviço:
Festival Demo Sul – 20ª edição
De 7 a 9 de novembro de 2025
Londrina – Paraná
Local: Espaço Amadeus – Rua João Medeiros da Costa, 185
Entrada Franca
*
Contato com Marcelo Domingues: +351 935 911 314
Patrocínio: Itaipu Parque Tecnológico e Ibermusica
Apoio Cultural: Amadeus Cervejas Especiais
Realização: Atrito Arte e Braço Direito Produções Artísticas
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.