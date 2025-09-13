Pesquisar

EVENTO EM NOVEMBRO

Festival Demo Sul está com inscrições abertas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
13 set 2025 às 20:11

O Festival Demo Sul, um dos maiores e mais longevos festivais de música independente do Sul do Brasil, anuncia sua 20ª edição, que acontece de 7 a 9 de novembro de 2025, em Londrina (PR).


Criado em 2001, o Demo Sul se consolidou como um espaço de resistência, inovação e fomento à música independente, abrindo palcos para centenas de bandas e artistas locais, nacionais e internacionais. Ao longo de duas décadas, o festival tornou-se ponto de encontro entre músicos, produtores, selos, coletivos culturais e um público ávido por novidades e experiências sonoras diversas.

Mais do que shows, o Demo Sul é uma plataforma de trocas artísticas e de fortalecimento de redes que movimentam a cena cultural brasileira.

“Chegar à 20ª edição é reafirmar a importância da música como linguagem de transformação e de pertencimento. O Demo Sul segue vivo porque é feito de gente que acredita na potência do som independente”, afirma a organização.

Inscrições para bandas e artistas

Nesta edição, o festival abre espaço para novos talentos que desejam mostrar sua música em um palco histórico. Bandas e artistas independentes de Londrina e região podem se inscrever até 29 de setembro de 2025.

Formulário: https://forms.gle/ESgiLqTJY6zfKQB17

Foto: DIvulgação


Selos e gravadoras


O Demo Sul também abre inscrições para selos, gravadoras e coletivos independentes que desejam apresentar seus lançamentos durante a programação oficial. Para participar, é necessário já ter lançado ao menos três álbuns.

O festival oferece espaço para exposição de catálogos, materiais e lançamentos, reforçando sua vocação como vitrine da produção musical independente.


Formulário: https://forms.gle/XKV6ky15fmYRDgZh9

Inscrições abertas até 25 de setembro de 2025.


Marco para a música independente


Ao longo de sua trajetória, o Demo Sul recebeu artistas de diferentes vertentes e consolidou Londrina como referência no circuito da música autoral. O festival é também um importante espaço de formação de público, oferecendo experiências inesquecíveis para quem acompanha de perto a evolução da cena.

Em 2025, ao celebrar 20 edições, o Demo Sul renova seu compromisso de dar voz à diversidade, à experimentação e ao espírito colaborativo que marcam a produção independente brasileira.


Serviço:


Festival Demo Sul – 20ª edição

De 7 a 9 de novembro de 2025

Londrina – Paraná

Local: Espaço Amadeus – Rua João Medeiros da Costa, 185

Entrada Franca

Contato com Marcelo Domingues: +351 935 911 314

Patrocínio: Itaipu Parque Tecnológico e Ibermusica

Apoio Cultural: Amadeus Cervejas Especiais

Realização: Atrito Arte e Braço Direito Produções Artísticas


