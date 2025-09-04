Festival DOBRA tem programação intensa neste fim de semana em Londrina

O Festival DOBRA de Arte Impressa começou no dia 30 de agosto com oficinas gratuitas em toda a cidade, e neste fim de semana – de 5 a 7 de setembro - uma intensa programação vai movimentar Londrina.





A 8ª edição do festival traz como tema “Às Margens Gráficas”, mote que faz referência ao dia 7 de setembro ao se apropriar de forma inusitada do tema da independência. “A DOBRA recebe artistas que, de certa maneira, estão às margens dos circuitos mainstream, sejam eles editoriais, musicais ou das artes visuais”, explica Carolina Sanches, do coletivo Grafatório, que organiza o evento. “A coincidência da realização do evento com o 7 de setembro é uma forma de falar sobre a independência desses artistas que criam por contra própria, abrindo espaço para outras narrativas, imagens e encontros”, complementa.





A programação completa do festival, incluindo todos os expositores selecionados, oficinas, intervenções e shows, pode ser acessada em dobra.grafatorio.com





Abertura oficial





As oficinas formativas da DOBRA já estão ocorrendo por toda a cidade, mas a abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira (5), às 18h, no Grafatório (Rua Mossoró, 483, Centro), com entrada gratuita. A programação da noite inclui a exposição “Ocupação Xilomóvel”, projeto de Campinas (SP) que já percorreu mais de 60 cidades brasileiras, atendendo milhares de pessoas em oficinas, mostras e ações de difusão da gravura. A exposição traz obras recentes criadas pelo trio que compõe o coletivo Xilomóvel: Simone Peixoto, Luciana Bertarelli e Márcio Santos.

A festa também contará com a performance sonora “TudoLigaNadaFunciona”, com Guilherme Pacola, músico de Londrina que está radicado em São Paulo há décadas. Além disso, haverá discotecagem com a dupla londrinense Los Batidos, formada pelos DJs Olliviery e Jounnin.

Foto: Natália Castro/ Divulgação









Feira dobra





Nos dias 6 e 7 de setembro será realizada a ação mais aguardada do festival: a Feira DOBRA de Arte Impressa. A feira acontece nos dois dias, das 14h às 20h, na Funcart (Rua Senador Souza Naves, 2380). A mostra traz 70 expositores de várias regiões do Brasil: editoras independentes, gravuristas, quadrinistas, fotógrafos e outros artistas gráficos. A feira recebe artistas locais e também nomes de destaque na cena gráfica nacional, como o Estúdio Arado (MG), o artista visual Felipe Risada (SP) e o selo de publicações Telaranha Edições, de Curitiba.

Durante os dois dias de feira, das 15h às 18h, está prevista a realização de três práticas abertas ao público. A artista paulista Maroca Sampaio, do Ateliê Libélula, coordena a prática intitulada “Um CADERNO >para< uma PERGUNTA”. Já os artistas do coletivo Xilomóvel disponibilizarão seu ateliê itinerante para iniciar os interessados em produzir suas próprias gravuras. Para as crianças, os londrinenses do Primavera Jataí propõem o “Circo de Bambu”, com atividades lúdicas e circenses realizadas em estruturas de bambu.

Neste ano, a feira também abre espaço para duas intervenções artísticas. A primeira é de autoria da londrinense Kiara Damas, que irá realizar uma pintura mural durante a feira. A segunda proposta é a intervenção fotográfica “Censo Demográfico DOBRA 2025”, com a artista visual Millena Rosado, de São Paulo.





Shows





A programação musical desta edição ganha destaque ao trazer artistas relevantes da cena independente brasileira, como a baiana Jadsa e o paulistano Kiko Dinucci.





Jadsa, cantora, guitarrista e compositora, chega a Londrina logo após sua primeira turnê europeia. Artista múltipla, com referências que atravessam samba, MPB, rock, reggae e neo-soul, ela acaba de lançar seu aguardado segundo álbum, intitulado “Big Buraco”. As canções do álbum serão apresentadas em primeira mão no sábado, encerrando a programação do dia.





Kiko Dinucci, conhecido pela força criativa do trio Metá Metá, apresenta o show solo “Cortes Curtos” para fechar a programação do domingo. O repertório mistura punk, noise e samba, com letras ácidas e arranjos que expandem as fronteiras da canção brasileira contemporânea.





Foto: Aline Belfort/ Divulgação





Além disso, a programação da feira também inclui shows com a banda Tudo A Ver (SP), Luli, Círculo e Pisada da Jurema (de Londrina). A discotecagem fica por conta dos DJs Dan Black e Talita Trovoada.

Durante o evento, haverá bar comercializando bebidas. Já as comidas ficarão a cargo do Doshi Izakaya e do Merenda.





A entrada na feira DOBRA é gratuita até as 18h. Depois disso, o valor é R$15.

O 8º Festival DOBRA de Arte Imprensa é um evento realizado pelo coletivo Grafatório com patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.





