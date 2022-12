Festival Literário de Londrina abre inscrições para a 18º edição neste sábado

Neste sábado (10), o Festival Literário de Londrina – Londrix, que está completando 18 anos, abre as inscrições do edital “Londrix em Curto”, tema da edição de 2023, que irá ocorrer de 10 a 14 de maio do ano que vem.





As inscrições são gratuitas e os envios de trabalhos podem ser feitos até o dia 15 de fevereiro de 2023, pelo e-mail [email protected] .

As vagas disponíveis são destinadas a escritores, mediadores dos debates, palestrantes, lançamentos de livros, atividades infantis, sarau e show.





Além do e-mail encaminhado à organização, os interessados devem também anexar seus currículos e a ficha de inscrição, onde também consta o edital completo e os valores de cachês, que variam de acordo com a modalidade inscrita.

Segundo a diretora geral do Londrix, e produtora cultural Chris Vianna, o Festival Literário de Londrina é reconhecido no calendário nacional como um dos importantes eventos literários.





“O Londrix contribui para efetivar ações que reafirmam a leitura e a literatura, não apenas pela ótica educacional, mas também sob uma perspectiva cultural, em suas três dimensões: a cultura como valor simbólico, a cultura como direito de cidadania e a cultura como economia”, destacou.

No dia 1º de março de 2023, será divulgado o resultado dos projetos selecionados pela curadoria do Londrix, composta por Claudia Freitas (escritora e docente da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR), Frederico Barbosa Fernandes (escritor e docente da Universidade Estadual de Londrina, UEL) e Marcos Losnak (jornalista e escritor).

A decisão da Comissão é soberana e, portanto, não caberão recursos.

As atividades do Londrix 18 anos irão ocorrer entre os dias 10 e 14 de maio, no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, na Rua Benjamin Constant, 900. Além destes, em escolas municipais, estaduais e praças de Londrina.





O FESTIVAL LITERÁRIO DE LONDRINA

Londrix é uma realização do AARPA (Atrito Arte Artistas e Produtores Associados), contando com parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Museu Histórico de Londrina e Atrito Arte Editora.





Apoio: Cultural Londrina – Inglês e Espanhol e patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

SOBRE O TEMA DE 2023





“Londrix em Curto”, tema do 18º Festival Literário de Londrina, faz analogia a um “curto-circuito”, que resulta numa literatura faiscante, perigosa e inflamável. Eis a aposta da versão 2023 de um dos eventos mais significativos do calendário cultural do Brasil. Londrix 18 Anos trará à tona escritores e obras com alto potencial “incendiário”.





A diretora geral do Londrix 18 Anos, Chris Vianna, disse que o festival londrinense proporciona o acesso à literatura, por meio de inúmeras ações e performance.





Outro traço marcante consiste em da espaço às vozes dos escritores de Londrina, propiciando o intercâmbio de ideias e referências estéticas com autores consagrados nacionalmente. Quem ganha com tudo isso é, principalmente o público”, destacou.