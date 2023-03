Festival Literário Londrix divulga os participantes da edição 2023

Importantes nomes locais e nacionais foram selecionados para as atividades do 18º Festival Literário de Londrina/ Londrix 18 Anos, que acontece entre os dias 10 e 14 de maio, no Museu Histórico Padre Carlos Weiss (Rua Benjamin Constant, 900), área central.







“Londrix em Curto” é o tema da edição deste ano. A curadoria do evento – composta por Claudia Freitas, Frederico Fernandes e Marcos Losnak - analisou expressivas 252 propostas de trabalhos encaminhadas, nas diversas modalidades.

O evento literário, um dos mais importantes do Brasil, firmou parceria com a Universidade Estadual de Londrina/Museu Histórico de Londrina e Atrito Arte Editora. E conta com o apoio da Cultural Londrina – Inglês e Espanhol.





O Festival Literário de Londrina tem direção geral da produtora, atriz, poeta e professora londrinense, Chris Vianna. A escritora Edra Moraes é responsável pela Coordenadoria de Produção do Londrix 18 Anos.





