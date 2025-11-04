Duas décadas de Quizomba: festa celebra a ancestralidade e a cultura viva

O Festival Quizomba de Culturas Tradicionais completa neste ano duas décadas de existência com evoluções, transformações e resistência, sempre se reinventando. O evento chega à sua 5ª edição, coroando sua jornada em prol da cultura londrinense. Nesta etapa, o evento viaja pelo tempo homenageando os que foram, os que vieram e semeando os que ainda estão por vir. Com programação de 5 a 9 de novembro, o festival propõe agenda marcada pela valorização da memória do projeto e pela reinvenção coletiva, ofertando atividades para todas as idades.





Nesse contexto, o Quizomba convida o público a revisitar sua trajetória, reconhecendo os caminhos já percorridos, ao mesmo tempo em que projeta novos horizontes para o futuro. É hora de celebrar as muitas mãos e mentes que construíram esse sonho. A estreia do projeto foi no dia 20 de novembro de 2005, Dia da Consciência Negra, no encerramento da XX Semana Zumbi dos Palmares.

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Mais do que um olhar retrospectivo, o festival se apresenta como um espaço de intercâmbio e experimentação, reafirmando seu compromisso com a diversidade e com a construção de um futuro comum, coletivo e vibrante.





As atividades são todas gratuitas e incluem eventos públicos, música, cinema, teatro, dança, histórias para crianças, vivências sobre tradições populares, roda de conversa, confraternização. A abertura oficial irá ocorrer nesta quarta-feira (5), na Concha Acústica, a partir das 19h30, com um cerimonial seguido de homenagens a pessoas que contribuíram para a história do festival. Publicidade





Na sequência, o público poderá curtir o show de Braguinha e Trinca do Samba, celebrando as raízes do samba Londrinense. Em caso de chuva, a abertura será transferida para a Vila Cultural Alma Brasil.





PROGRAMAÇÃO





Quinta-feira (6) – O segundo dia será dedicado ao CineMemória Quizomba, no espaço ALMA, com início às 19h. A programação inclui exibição da memória audiovisual do Quizomba, roda de conversa e confraternização. Parceria com o Cine Cequinha. A Vila Cultural Alma fica na rua Argentina, 693 Publicidade





Sexta-feira (7) – As atividades se concentram na Usina Cultural, primeiro território do Quizomba, com a peça teatral “Plástico, um mito contemporâneo”, da artista Pamella Villanova, às 19h. Após a apresentação, o público é convidado para uma roda de conversa com Mateus Alves, Patrícia Rosa e Pamella Villanova, encerrando o encontro às 21h30. O endereço da Usina Cultural é avenida Duque de Caxias, 4.159





Sábado (8) – O Canto do MARL (avenida Duque de Caxias, 3.241) recebe, das 14h30 às 19h, a vivência com o Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte, uma vivência multilinguagem sobre algumas tradições populares pernambucanas e o poder das danças circulares na transmissão de saberes. Inscrições pelo link https://forms.gle/i7qTFwshbygirqkM6 Publicidade





Domingo (9) – O encerramento ocorre em clima de festa, com uma programação voltada para todas as idades. A partir das 16h, o Coletivo Passarinha com a artista Pamella Villanova, ao lado de Dudu Ferraz, apresenta o “Quizombinha: Histórias que a passarinha me contou”, seguida da atividade “Brincar com RUAR” e da DJ Trovoada, garantindo o ritmo da tarde.





Às 18h, o público confere o show de Wes Ventura, seguido da tradicional fala celebrativa e foto oficial do festival. O encerramento fica por conta de Mestre Anderson Miguel, que traz ao palco a força da tradição da Zona da Mata pernambucana em um grande espetáculo final. O festejo será no gramado em frente à Vila Cultural Alma, na rua Argentina, 963. Publicidade





Acesso e Inclusão

Reforçando seu compromisso com a acessibilidade, o Festival Quizomba oferece tradução em Libras, espaço reservado para pessoas com deficiência e acolhimento psicossocial em seus espaços de realização, garantindo que todas e todos possam vivenciar plenamente o evento.





