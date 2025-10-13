Festival Sesc Etnias começa nesta terça em Londrina e terá Zeca Baleiro no encerramento

Com uma vasta programação artística, começa nesta terça-feira (14) e prossegue até o próximo domingo (19) o 5º Festival Sesc Cultural de Etnias, no Sesc Londrina Cadeião Cultural e Museu do Café (Rua Sergipe, 52 – Centro). O encerramento será feito pelo cantor e compositor Zeca Baleiro. O evento é uma iniciativa do Sesc Paraná e tem como objetivo "manter viva a riqueza cultural de um povo". Para isso, as atrações incluem mostras de danças folclóricas e populares, exposições, apresentações de rua, debates sobre cultura popular e muito mais! Os grupos convidados para participar do Festival representam etnias que compõem a história da imigração do Paraná. Programação é livre para todos públicos. Lotação mediante capacidade máxima permitida. Ingressos: atividades gratuitas, com incentivo à doação de brinquedos novos ou em bom estado para a Campanha de Natal do Sesc Pr.

Nesta 5ª edição, a programação do festival dará destaque à brasilidade e às nossa cultura popular. Embora esteja entrelaçada com exposições, bate-papos, oficinas e cinema que evidenciarão nosso multiculturalismo, as apresentações buscarão valorizar o que há de mais bonito nos ritmos brasileiros:

Com atividades educativas, artísticas e de fruição, o Festival de Etnias começa nesta terça-feira recebendo escolas e grupos para visitas monitoradas ao Cadeião e Museu do Café, além de encontros e conversas com imigrantes de diversas nacionalidades, que compartilharão suas vivências e sua cultura. Os visitantes poderão ouvir sobre a experiência da imigração indiana, japonesa e angolana.

De terça a sexta, o Senac oferecerá ao público Workshops de gastronomia francesa, japonesa e italiana. Serão ministrados na galeria-café do Cadeião. Para os workshops, que são gratuitos, são necessárias inscrições antecipadas no atendimento do Cadeião.



Durante os dias de semana, também acontecerão exibições especiais de filmes que contarão a história de grandes personalidades da nossa cidade. Haverá estreia dos documentários “Venda dos Pretos” e “Doutor Preto”, na terça (14) e quarta (15), que mostrarão um importante ponto de encontro e resistência da comunidade negra em Londrina, além da biografia de Justiniano Clímaco da Silva, primeiro médico negro de Londrina.

Na quinta-feira (16), o filme exibido será o longa japonês "Canções de Kamui", com a presença do consulado japonês. Na sexta (17), o projeto Ressona Cine fará uma sessão de cineconcerto, exibindo curtas do Hikona Udihara enquanto executa a trilha sonora ao vivo. Para as sessões de cinema, não é necessária retirada de ingressos.

No final de semana, a programação começa a partir das 14h. As ruas Sergipe e Brasil, no quarteirão do Sesc Cadeião e Museu do Café estarão fechadas para sediar o evento e sua programação do sábado (18) e domingo (19).

No pátio do Sesc Cadeião teremos uma grande feira gastronômica, com opções de comidas de várias nacionalidades e sabores. A feira gastronômica acontecerá no sábado (18) e domingo (19), das 14h às 20h.

As oficinas oferecerão experiências com danças afro-brasileiras, coreografias do k-pop, além de xilogravura, sopaipillas chilenas e de kaouri bukuro, o famoso sachê aromático japonês. São oficinas abertas a todos e não têm necessidade de inscrições prévias.

As apresentações artísticas trazem de música de câmara, jazz cigano e ópera italiana até temas de nossa brasilidade no samba, sanfona, fanfarra, maracatu, além de um encerramento especial com o show "Piano" do cantor Zeca Baleiro.

A programação é completamente gratuita e aberta a todos os públicos, sem necessidade de retirada de ingressos. As únicas atividades que pedem inscrições antecipadas são os Workshops Gastronômicos. No entanto, a organização do evento pede ao público leve um brinquedo novo ou em bom estado por pessoa, para doação na Campanha de final de ano do Sesc Paraná.

Confira a programação completa do 5º Festival Sesc Cultural de Etnias

Exposições: de 14/10 a 30/11

Objetos que Fizeram a Travessia: Memórias do Artesanato Japonês no Brasil A mostra é um recorte da coleção da @casadojizo, que reúne mais de 600 peças de artesanato japonês, com curadoria de Lina Saheki, pesquisadora, colecionadora e diretora do @centroasiabrasil. Receberemos cerca de 50 peças de um acervo inestimável reunido no Brasil, que traz bonecas kokeshi, ningyo, amuletos e objetos históricos que atravessaram oceanos com famílias imigrantes japonesas ou foram recriados em território brasileiro, revelando histórias de afeto, memória e adaptação cultural.

Receitas da cozinha libanesa, de Nádia Sahão Nádia Sahão apresenta nesta exposição uma seleção de obras feitas em parceria com Inspira Cerâmica que unem tradição cultural, memória afetiva e expressão artística. Inspirada nos icônicos pratos da culinária libanesa recriados em argila para evidenciar o valor da tradição e da criatividade artesanal.

Mostra indígena dos povos da Amazônia e a arte marajoara Com raízes profundas em uma cultura milenar, esta mostra, sob a curadoria de Ricardo Sahão, revela ao público utensílios de caça e do cotidiano, que carregam a memória dos povos indígenas.

Festival de Etnias - Seleção especial - Leituras do Mundo Durante o Festival de Etnias, a Biblioteca do Cadeião celebra a diversidade com uma seleção especial de livros de autores e autoras de diversas etnias, reunindo obras que revelam saberes, histórias, identidades e perspectivas únicas.

Terça-feira 14/10

9h: Banda CDM Apresenta: Banda CDM Apresenta: Animes, Desenhos e Games O repertório da Banda CDM é especialmente dedicado às trilhas sonoras, com músicas de animes, desenhos animados e games que encantam crianças, jovens e adultos.

14h: Imigração e Identidade: Histórias de Vidas, com Sra. Santosh Shelly Sharma Você sabia que a imigração é uma das maiores fontes de riqueza cultural e diversidade do Brasil? No Festival de Etnias, o participantes terão a oportunidade de refletir sobre os desafios, conquistas e as histórias emocionantes de imigrantes que contribuíram para a formação da nossa sociedade. Em um bate-papo envolvente e inspirador, a Sra. Santosh Shelly Sharma contará sobre os desafios da imigração indiana.

19h30: Cinema: Doc. Venda dos Pretos (Filme de João Junior com Direção geral de Tiago Silva, 2025, 60min) “Venda dos Pretos” é um documentário que resgata e celebra a história de um importante ponto de encontro e resistência da comunidade negra em Londrina. Após a exibição, haverá um bate-papo, aprofundando a conversa sobre os temas abordados no filme e ampliando o diálogo com o público.



Quarta-feira - 15/10

9h: Imigração e Identidade: Histórias de Vidas, com Sra. Olinda Saito Você sabia que a imigração é uma das maiores fontes de riqueza cultural e diversidade do nosso país? O Festival de Etnias proporcionará a oportunidade de refletir sobre os desafios, conquistas e as histórias emocionantes de imigrantes que contribuíram para a formação da nossa sociedade. O evento terá um bate-papo com a Sra. Olinda Saito, que contará sobre os desafios da imigração japonesa.

14h: Contação de Histórias: A história que atravessou o oceano, de Kelly Orasi Uma história de família contada por um avô que parte da Itália

18h30: Senac apresenta workshop multicultural: Gastronomia Francesa Os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as histórias, costumes e expressões culturais da França. É um convite para explorar sabores, gestos, palavras e símbolos que compõem o mosaico cultural, reforçando a importância do respeito, da troca e da valorização das diferenças.

19h30: Cinema: Doc. Doutor Preto (Dir. Tiago Silva, 2025, 40min. Dir de Fotografia João Junior) Um documentário que resgata a trajetória de Justiniano Clímaco da Silva, primeiro médico negro de Londrina, que enfrentou barreiras do racismo estrutural e deixou um legado fundamental para a saúde, a política e a sociedade paranaense. Após a exibição, teremos um bate-papo com o público.

Quinta-feira - 16/10

9h: Banda CDM Apresenta: Banda CDM Apresenta: Animes, Desenhos e Games O repertório da Banda CDM é especialmente dedicado às trilhas sonoras, com músicas de animes, desenhos animados e games que encantam crianças, jovens e adultos.

14h: Show - Trinca do Samba Um repertório que celebra a essência da música brasileira, percorrendo clássicos do samba e o samba raiz, com a energia contagiante do axé

15h: Imigração e Identidade: Histórias de Vidas, com Hodavias Bibiano Chivinda - Bate-papo “Educação sem fronteiras: a escola como espaço de diálogo intercultural”, com Hodavias Bibiano Chivinda Sharma, que contará sobre os desafios da imigração angolana.

17h: Senac apresenta workshop multicultural: Gastronomia Japonesa Os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as histórias, costumes e expressões culturais do Japão. É um convite para explorar sabores, gestos, palavras e símbolos que compõem o mosaico cultural, reforçando a importância do respeito, da troca e da valorização das diferenças.



18h30: Apresentação de Taikô com Matsuri Daiko Londrina

19h30: Cinema: Canções de Kamui (Hiroshi Sugawara. Japão, 2023, 135m, 12 anos) A história real de Teru, uma jovem Ainu que enfrenta discriminação e luta para preservar a cultura de seu povo por meio da escrita.



Sexta-feira - 17/10

9h: Arquitetura e Etnias: a convergência de culturas, com Vilma Rezende Neste bate-papo, descubra como a arquitetura é moldada pelas etnias e tradições culturais.

12h: Abertura Oficinal: Cortejo com a Fanfarra da Guarda-Mirim Um cortejo de celebração que sairá do calçadão de Londrina, em frente ao teatro Ouro Verde em direção ao Sesc Cadeião Cultural.

14h: Imigração e Identidade: Histórias de Vidas, com Hodavias Bibiano Chivinda

17h30: Senac apresenta workshop multicultural: Gastronomia Italiana Os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as histórias, costumes e expressões culturais da Itália. É um convite para explorar sabores, gestos, palavras e símbolos que compõem o mosaico cultural, reforçando a importância do respeito, da troca e da valorização das diferenças.

19h: Apresentação: Duo Julio e Nathi (RS) A harmonia entre tradição e contemporaneidade, trazendo ao público uma experiência musical que transita entre a música popular e a música de concerto.

19h30: Ressoa Cine – Exibição de Curtas com Jazz ao vivo O público será convidado a explorar a interação entre som, imagem e história. Durante a exibição, um grupo de músicos interpreta jazz ao vivo, criando uma atmosfera envolvente e imersiva.



Sábado - 18/10

14h-16h: Oficina de Xilogravura O prazer de criar com as próprias mãos: descobrir formas e ver o desenho ganhar vida no papel.

14h-15h: Oficina de K-Pop Voltada a todos que tenham interesse em conhecer e vivenciar essa expressão cultural.

14h-15h: Oficina de Sopaipillas Chilenas - vai ensinar a preparar prato típico que combina tradição, sabor e afeto.

15h-16h: Oficina de dança Afro - vai ensinar três expressões poderosas da cultura afro-brasileira: Ijexá, Afoxé e Samba.

16h: Grupo Cantoria do Sesc Cadeião - Com um repertório diverso, o grupo explora ritmos e canções tradicionais em arranjos coletivos.

16h30: Banda CDM Apresenta: Ritmos e Canções Brasileiras Este espetáculo traz um repertório vibrante, composto por canções e ritmos que representam a riqueza e a diversidade da música popular brasileira. No palco, a Banda CDM – Centro de Difusão Musical do Cadeião – passeia por gêneros como baião, ciranda, coco e reggae, revelando a força da tradição e, ao mesmo tempo, a criatividade das novas gerações.

17h: Show – Trio Malagueta Em atividade desde 2015, o Trio Malagueta leva a energia e a riqueza do forró pelos diversos palcos em que se apresenta. O repertório conta com grandes clássicos e pérolas do nosso forró!



