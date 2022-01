Festival tem Alok, Iza, Mano Brown e Ney Matogrosso e faz homenagem a médicos no Rio

Um dos maiores festivais de verão do Rio volta ao calendário com uma programação diversa até o fim de janeiro no Rio. O Universo Spanta 2022 vai reunir cerca de 120 atrações de samba, sertanejo, funk, axé, rap, pop e rock em sua terceira edição na Marina da Glória (centro).

A abertura do festival se daria nesta quinta (6) com uma homenagem aos profissionais da saúde em meio à pandemia de Covid-19, que fez o evento não ser realizado em 2021. Mas integrantes da equipe de Lulu Santos se infectaram com o coronavírus e os shows foram cancelados.

Luísa Sonza e a Velha Guarda da Portela também se apresentariam no primeiro dia para um público de 15 mil pessoas, entre médicos, enfermeiros e outros trabalhadores do ramo com acompanhantes, com entrada gratuita. A produção informa que eles poderão escolher outra data do evento para comparecer.





Na Marina da Glória, estarão três palcos, Corcovado, Guanabara e Lapa, montados em uma área de mais de 60 mil metros quadrados, em sua maior parte ao ar livre.





O primeiro fim de semana, que começa já na sexta (7), tem a revelação do ano passado Marina Sena, o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil, e Chico Chico, filho de Cássia Eller.

Duda Beat também estava escalada, mas, com Covid, adiou a apresentação para o dia 28 de janeiro. A produção indica que vai permitir a entrada de quem havia comprado o ingresso para o dia 7 para ver a cantora. Quem quiser voltar no dia 28/1 basta enviar um e-mail para [email protected], informando o endereço de e-mail, o CPF e o telefone cadastrados na plataforma Ingresse no momento da compra.





Já o sábado (8) tem entre as atrações Ferrugem, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Ney Matogrosso e a dupla Maiara & Maraisa. E, no domingo (9), sobem ao palco Paulinho da Viola, Melim com a participação especial de Ana Gabriela, e Mundo Bita, além de atividades de recreação para crianças e animais de estimação.





Os próximos fins de semana contam com nomes Elza Soares, Planet Hemp, BaianaSystem, Djonga, Mano Brown, Pabllo Vittar, Paralamas do Sucesso, Alok, Iza, Ludmilla e Gloria Groove, que também está com Covid, mas passa bem. Como seu show é no dia 22 não houve necessidade de alterações.





Os ingressos estão disponíveis com preços que variam de R$ 45 a R$ 680, no site universospanta.com.br. De acordo com a organização, será exigida a apresentação do passaporte da vacina contra Covid e documento de identificação. Em meio ao aumento de casos da doença, nas redes há pedidos de devolução do dinheiro se o fã estiver infectado. Até a publicação do texto, o festival não afirmou se isso vai ocorrer.





Entre atrações carnavalescas e os mais diversos gêneros, o Spanta nasceu em 2003 como bloco de Carnaval de rua, na lagoa Rodrigo de Freitas.





"O Spanta tem, ao longo de sua história, a proposta de ser muito mais do que entretenimento", diz Max Vianna, diretor artístico do evento. "Queremos proporcionar ao público uma experiência musical diversificada. A mistura de ritmos dá ao público a oportunidade de experimentar sons que normalmente não pensariam em ver."









PROGRAMAÇÃO UNIVERSO SPANTA









Dia 7 de janeiro - sexta-feira





abertura dos portões: 19h





Palco Corcovado - Marcelinho Da Lua / Yasmin Vilhena/ Maracutaia Sonora/ Minha Luz É de LED/

Glitterada/ Bruna Strait





Palco Guanabara - Marina Sena / Gilsons





Palco Lapa - Chico Chico / Lamparina/ Bloco 442





Dia 8 de janeiro- sábado





abertura dos portões: 16h





Palco Corcovado - Vitão / Ney Matogrosso / Eu Amo Baile Funk





Palco Guanabara - Ferrugem/ Zeca Pagodinho/ Ivete Sangalo/ Maiara & Maraisa





Palco Lapa - Galocantô / Lucy Alves/ Orquestra Voadora/ São Clemente

Roda Do Spanta





Dia 9 de janeiro - domingo





abertura dos portões: 14h





Paulinho da Viola part. Bia e João Rabello Mundo Bita/ Sofia Cruz/ Melim part. Ana Gabriela e OutroEu/

Oficinas / Programação Pet





Dia 14 de janeiro - sexta-feira





abertura dos portões: 19h





Palco Corcovado - Coruja Bc1 / Francisco, El Hombre/ Vem Cá, Minha Flor





Palco Guanabara - Elza Soares + Renegado/ Planet Hemp/ BaianaSystem





Palco Lapa - Feijão/ Rapha Lima/ Tamy/ Rdd/ Saddam/ Bahruth





Dia 15 de janeiro - sábado





abertura dos portões: 16h





Palco Corcovado - Luedji Luna/ Gal Costa/ L7nnon/ Papatinho





Palco Guanabara - Paralamas Do Sucesso/ Menos É Mais/ Pedro Sampaio/ Zé Neto & Cristiano





Palco Lapa - Samba Do Trabalhador/ Jongo Da Serrinha/ Fogo E Paixão/ Mangueira/ Roda Do Spanta









Dia 16 de janeiro - domingo





abertura dos portões: 14h





Baile do Almeidinha com Hamilton de Holanda part. João Bosco e Elba Ramalho/ Oficinas/ Programação Pet/ Rockin' Kidz part. Digão / Benjamín/ Luan Otten part. Elana Dara, Luccas Carlos e Mariana Nolasco





Dia 19 de janeiro - quinta-feira





abertura dos portões: 20h





Baile da Favorita/ MC Marcinho/ Mc Leozinho/MC Kekel/ Poze do Rodo/ Teto Orochi/ MD Chefe & Domlaike/ Valesca Popozuda/ Livinho/ MC Du Black/ Gabily/ Bonde do Tigrão/ BIN/ Felipe Mar/ Andinho/ Wally/ DJ Tubarão/ Matheuzinho/ Roda de Som e convidados





Dia 21 de janeiro - sexta-feira





abertura dos portões: 19h





Palco Corcovado - Tássia Reis/ Black Alien/ BK'





Palco Guanabara - Djonga / Mano Brown/ Matuê





Palco Lapa - Tamenpi/ Bruno X/ Luísa Viscardi/ Nepal/Heavy Baile/ Cix





Dia 22 de janeiro - sábado





abertura dos portões: 16h





Palco Corcovado - Delacruz/ Mumuzinho/ Gloria Groove / FP do Trem Bala





Palco Guanabara - Roupa Nova/ Ludmilla/ Alok/ Jorge & Mateus





Palco Lapa - Grupo Arruda / Dendê/ Céu Na Terra/ Beija-Flor/ Roda Do Spanta





Dia 23 de janeiro - domingo





abertura dos portões: 14h





Daparte part. Samuel Rosa / Flor Gil part. Gilberto Gil / Orquestra Maré do Amanhã part. Thiago Martins e

Ana Vilela/ Gui Schwab/ Oficinas/ Programação Pet





Dia 28 de janeiro - sexta-feira





abertura dos portões: 19h





Palco Corcovado - Bloconcé / New Kids On The Bloco/ V De Viadão





Palco Guanabara - Majur / Pocah/ Pabllo Vittar





Palco Lapa - Ubunto / Yasmin Vilhena/ Sereias Da Guanabara/ Batekoo





Dia 29 de janeiro - sábado





abertura dos portões: 16h





Palco Corcovado - Nem Do Samba e Banda Família Tia Doca/ Vou Zuar/ Agytoê/ Salgueiro / Roda do Spanta





Palco Guanabara - Claudia Leitte / Dilsinho/ Iza





Palco Lapa - Dona Ivone Lara 100 Anos / Céu/ Alcione/ DJ Marlboro





Dia 30 de janeiro - domingo





abertura dos portões: 14h





Zizi e Luiza Possi/ Palavra Cantada + Coral / Lua / DJ Rivkah part. Zeeba e Roberta Campos Oficinas/ Programação Pet





UNIVERSO SPANTA





Quando: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de janeiro





Onde: Marina da Glória (av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória, centro, Rio de Janeiro)





Quanto: R$ 45 a R$ 680





Mais informações: universospanta.com.br