Filho de Claudia Alencar diz que atriz não anda mais

Filho da atriz Claudia Alencar, Yann Hatchuel disse que a mãe não anda mais e que o momento é "difícil". Ela segue internada desde o dia 17 de dezembro num hospital no Rio e não tem previsão de alta após receber diagnóstico de infecção bacteriana.

"Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando", disse ele à Quem.

"Torço muito para que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", emendou.



Recentemente, foi anunciado que a atriz teve de se desligar do elenco de "Beleza Fatal", produção da HBO Max.



Segundo nota da assessoria da artista, o momento é de focar a reabilitação dela. "É com grande lamentação que informamos que a atriz não retomará sua carreira na obra. Claudia Alencar é muito agradecida a toda equipe de produção da HBO, em especial à Maria de Médicis, diretora artística da novela, pelo convite", diz trecho da nota.

"A atriz agradece ainda por todo o respeito e os esforços da HBO em fazer dar certo esta parceria e agradece, principalmente, à humanidade da emissora de entender o momento e amigavelmente dar uma pausa nesta promissora parceria", completa o comunicado.





