"DIÁLOGOS SILENCIOSOS"

Filho de Milton Nascimento revela que cantor foi diagnosticado com demência

Redação Bonde com Agência Brasil
02 out 2025 às 16:08

Marcos Hermes/Divulgação
O cantor Milton Nascimento, 82 anos, foi diagnosticado com demência, revelou seu filho, o empresário Augusto Nascimento, em seu perfil no Instagram.

Ele afirmou que comportamentos diferentes começaram a ser notados no final do ano passado, mas nada que fosse alarmante. Com o tempo, entretanto, as alterações foram se acentuando. "O Parkinson, diagnosticado em 2022, avançando, e as pequenas atividades do dia a dia sofrendo impacto."

Augusto revela que fez uma viagem de motorhome com o pai, em maio. "Rodamos aproximadamente 4.000 km, eu dirigia com ele sempre ao meu lado de copiloto e escolhendo as músicas - tal qual sempre fizemos em nossas boas viagens pelo mundo. De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria uma despedida desses momentos", afirmou o filho, destacando que, dentro das limitações, Milton se divertiu muito e costumava dizer que aquela "havia sido a melhor viagem da vida dele."

De volta ao Brasil, Augusto afirma que estava em uma viagem a trabalho quando foi obrigado a retornar para casa às pressas. Milton precisava de apoio por causa de uma desidratação, fruto da dificuldade que ele vem tendo de tomar líquido e se alimentar.

"Dali para frente, entramos em uma montanha russa, e absolutamente tudo mudou de forma extremamente rápida: veio, então, o duro diagnóstico de demência", declarou o filho.

"Nossos diálogos, desde então, têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos. Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar."

"As inúmeras ligações a cada vez que eu viajo para trabalhar, já não existem mais, nem mesmo a curiosidade por boas fofocas da vida, ou a espera ansiosa por cada vez que eu retorno para casa em que ele me aguardava com uma camiseta com a nossa foto, ou a curiosidade travessa de me perguntar se eu tinha batido em todo mundo nas voltas dos treinos de jiu-jítsu", completou Augusto. 

Em entrevista à uma revista, Augusto revelou que o diagnóstico do pai, após diversos exames e testes clínico, é demência por corpos de Lewy (DCL), um distúrbio neurodegenerativo caracterizado por declínio nas funções de pensamento, movimento, comportamento, cognição e humor. A DCL é o terceiro tipo mais comum de demência e tem sintomas parecidos com os do mal de Alzheimer e, no que diz respeito às questões motoras, ao Parkinson. 

Cultura Milton Nascimento Demência Cantor Doença de Parkinson Diagnóstico
