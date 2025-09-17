Filme 'Assalto à Brasileira' tem pré-estreia no Festival Brasília nesta quinta

O longa-metragem "Assalto à Brasileira", de José Eduardo Belmonte, integra a Mostra Competitiva Nacional do 58º Festival de Brasília e terá sua pré-estreia nesta quinta (18), às 21 horas. O filme será exibido posteriormente durante a 19ª CineBH, em Belo Horizonte, Mostra Vertentes, em 28 do mês corrente, às 18h30.





Na sequência, será a vez de Londrina – local onde ocorreu o assalto em 1987 e cenário das gravações em 2024 – ter a tão aguardada pré-estreia. De acordo com o produtor executivo da Santa Rita Filmes, Marcelo Braga, a exibição será em outubro, durante o Festival Kinorte, ainda sem data definida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O assalto à agência do Banestado parou Londrina à época e virou um livro escrito pelo reconhecido escritor londrinense Domingos Pellegrini - publicação também terá nova edição neste ano, segundo Pellegrini. Baseado no livro e com livre inpiração, o filme de Belmont, tem o apoio da FOLHA e, durante as gravações em dezembro de 2024, o resgate ganhou a atenção de toda a cidade.





Na época da pesquisa, quando as edições impressas com a documentação jornalística serviram de base à filmagem, Belmonte comentou a cobetura da FOLHA sobre o acontecimento: "Na memória coletiva há um sentimento de identidade e isso me encantou nesta história absurda, mas que aconteceu".

Publicidade





O produtor executivo Marcelo Baga também considera que a cobertura jornalística foi fantástica. "Ainda hoje, quando pegamos a Folha de Londrina, confirmamos isso e o jornalista Paulo Ubiratan, que atuou como um mediador no assalto, é um personagem também no cinema. Mas com um pouco de ficção," disse.





“Assalto à Brasileira” é uma coprodução da Galeria Distribuidora, Santa Rita Filmes e Grupo Telefilms. O longa-metragem desenvolvido pela Galeria, tem roteiro de L.G. Bayão, gerência operacional de Felipe Duarte e como gerente de produção Gustavo Maximiliano, da Galeria Distribuidora.



LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.