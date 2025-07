Filme de Londrina está no festival Cinemato, em MT

A 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – CINEMATO, um dos principais festivais da região Centro-Oeste e um dos mais antigos do Brasil, celebra o cinema amazônico e nacional com uma programação potente. De 14 a 20 de julho, a programação gratuita traz 62 filmes de 19 estados do Brasil.





Os filmes paranaenses que fazem parte da programação são "O Enegrecer de Iemanjá e a Subtração do Sagrado Afro", de Uê Puauet (Mostra Competitiva); e "Passagem Secreta", de Rodrigo Grota.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com o tema “Decolonizando a Amazônia” e uma homenagem ao cineasta Silvino Santos (1886–1970), reconhecido como o “cineasta da selva”, o evento abre com uma sessão especial do documentário restaurado “Amazonas, o Maior Rio do Mundo” - que contará com uma trilha sonora ao vivo executada pelos musicistas Henrique Santian e Jhon Stuart.





Já no encerramento, Dira Paes estará presente para entrega o prêmio que leva seu nome para uma personagem feminina de destaque no audiovisual e em causas socioambientais.





Neste ano, 21 filmes – 6 longas e 15 curtas nacionais – foram selecionados para concorrer ao Troféu Coxiponé. Os longas da Mostra Competitiva são "Mawé", de Jimmy Christian (AM), ficção que narra o conflito de uma jovem indígena entre os rituais de sua aldeia e a vida urbana; "Pedra Vermelha", de Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt (SC), documentário que acompanha comunidades impactadas por megaprojetos no Sul do país; "Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta", de Marco Altberg e Tainá de Luccas (RJ), que mergulha no pensamento cosmológico yanomami; "O Silêncio das Ostras", de Marcos Pimentel (MG), um ensaio sensorial sobre luto e meio ambiente; "Concerto de Quintal", de Juraci Júnior (RO), que transforma a música em instrumento de resistência e pertencimento; "Serra das Almas", de Lírio Ferreira (PE), que revisita a poética sertaneja em uma obra de ficção.