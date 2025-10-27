Pesquisar

Criador da Turma da Mônica

Aos 90 anos, Mauricio de Sousa é celebrado em filme e livro especiais

Redação Bonde com Agência Brasil
27 out 2025 às 17:21

Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil
Ao celebrar mais um aniversário nesse dia 27 de outubro, o pai da turminha mais famosa do Brasil - "A Turma da Mônica" - está sendo o personagem principal de uma série de homenagens. Com um filme sobre sua vida e um livro que reúne homenagens de 90 quadrinistas, o menino que nunca parou de desenhar chega aos 90 anos de idade.


Depois de contar tantas histórias para uma porção de crianças e adultos, agora é a história de Mauricio de Sousa que ganhará as telas e as bancas de revistas e livrarias de todo o país.

A primeira dessas histórias é uma cinebiografia, que foi apresentada em uma sessão especial na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo na semana passada e que contou com presença ilustre de seu retratado. Chamado de "Mauricio de Sousa – O Filme", a cinebiografia mostra as origens do artista, seu processo criativo e o nascimento dos personagens mais queridos do Brasil como Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Nesse filme, Mauricio surge em tela grande interpretado por seu próprio filho, Mauro Sousa.


“No mês de aniversário de 90 anos do meu pai, não só ele, mas eu e todos os brasileiros vamos ter esse presente, que é um filme em sua homenagem, contando uma parte ali de sua história. Tive essa honra de interpretá-lo nos cinemas. É minha estreia nos cinemas, então esse é mais um motivo para ser realmente um momento bastante especial para a gente, principalmente para mim”, contou Mauro, em entrevista ao programa Caminhos da Reportagem, que será exibido nesta segunda-feira (27) pela TV Brasil.

“Eu diria que esta foi, com certeza, a experiência mais intensa, emocionante e inesquecível da minha vida. E desafiadora também, afinal de contas estou interpretando meu pai no cinema, que é um ícone, um patrimônio cultural brasileiro e, ao mesmo tempo, um pai, um artista e um empresário”, afirmou.


Além da exibição do novo filme, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo concedeu a Mauricio de Sousa o prêmio Leon Cakoff, um reconhecimento ao seu trabalho e uma celebração de seu aniversário. A mostra também aproveitou para exibir três produções sobre o grupinho do Limoeiro, durante a segunda edição da sua programação infantil: Turma da Mônica: Laços, Turma da Mônica: Lições e Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa.

LIVRO COM 90 QUADRINISTAS

Além dessas homenagens, o jornalista Sidney Gusman, editor do site UniversoHQ e da MSP Estúdios, anunciou o lançamento de um livro-coletânea, que já está à venda e que reúne 90 quadrinistas de todo o Brasil para celebrar o autor. A obra recebeu o nome de MSP90.


“Resolvi fazer um livro com 90 autores. Saiu agora em outubro, para o aniversário dele. São 90 autores e autoras do Brasil inteiro, fazendo histórias, cada um, de três páginas”, explicou ele ao programa Caminhos da Reportagem. ”São autores de todos os gêneros que você imaginar e que fazem quadros de tira, de humor, de terror. Então, acho que esse é o troféu que ele vai carregar para sempre, o legado que ele trouxe não só no apoio à leitura, mas também para a formação de tantos quadrinistas no Brasil”.

Uma das quadrinistas e ilustradoras convidadas para participar desse especial MSP90 foi Helô D’Angelo. “Como sempre quis trabalhar com quadrinhos, eu acho que o Mauricio de Sousa era um horizonte para mim, que era a única pessoa que eu sabia que fazia quadrinhos que não eram de super-heróis”, disse ela ao programa da TV Brasil.


Para essa homenagem a Mauricio de Sousa, a quadrinista e ilustradora escolheu trabalhar com um personagem um tanto quanto inusitado: Dona Pedra.

“Se vocês lerem as historinhas do Bidu, muitas vezes vocês verão o Bidu conversando com uma pedra. É uma coisa meio filosófica. Mas, na minha história, a Dona Pedra, apesar de ser a protagonista, será mais um fio condutor. Coloquei a Pedra porque ela é uma das poucas coisas fixas na nossa vida. E aí pude desenhar vários personagens da Turma da Mônica interagindo com ela”, explicou. “Queria fazer uma coisa que não fosse tão confortável para mim, sabe, e que não fosse algo que as pessoas estivessem esperando no meu trabalho. Queria algo que desse para eu explorar o máximo de situações e personagens diferentes, brincar mesmo”, declarou.


Segundo Helô, participar do MSP90, que está ainda mais diverso nesta edição, é uma grande conquista. “A cena dos quadrinhos nacional é muito diversa e isso já vem de um tempo. Mas, historicamente, a gente teve um apagamento dessa diversidade, não só nos quadrinhos, mas em todas as áreas, principalmente dentro das artes. Por isso a importância dessa diversidade estar presente no MSP é imensa porque você vai trazer artistas de diversas origens geográficas, sociais, de gêneros diferentes, para trazer visões diferentes sobre os personagens [do Mauricio]”.

MÔNICA: A MENINA FORTONA

Segundo ela, essa diversidade o Mauricio de Sousa sempre buscou trazer para a sua turminha. “A Mônica é uma menina super forte, a mais forte do mundo, a mais forte da rua. Ela é a dona da rua, que batia nos meninos. Até a [criação da] Mônica, a gente não tinha uma representação de uma menina assim”, disse Helô D’Angelo. “Antes, a menina tinha que ser doce, delicada, bobinha, inocente. E a Mônica não é nada disso. Além da Mônica, tem muitas outras personagens que foram surgindo depois, como a Pipa, a amiga da Tina. Ela é uma das únicas personagens gorda dos quadrinhos e o fato de ela ser gorda não é o foco das HQs sobre ela. Isso é muito revolucionário”


Chamado de Mauricio 90: desenhando o Brasil, o programa Caminhos da Reportagem será exibido nesta segunda-feira (27), a partir das 23h, na TV Brasil.

turma da mônica filme História Cultura Cinebiografia
