Filme londrinense “Dança dos Vagalumes” disputa prêmio no Festival de Brasília

O curta-metragem “Dança dos Vagalumes”, dirigido pelo cineasta londrinense Maikon Nery, foi selecionado para a Mostra Competitiva do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o mais antigo festival de cinema do país e um dos espaços mais importantes para a difusão do audiovisual nacional. Criado em 1965, o evento celebra 60 anos de história e acontece de 12 a 20 de setembro, no icônico Cine Brasília – projetado por Oscar Niemeyer – com sessões também em outras regiões do Distrito Federal. A programação completa pode ser conferida no site do festival.
Com roteiro e direção de Nery e produção do coletivo Filmes ao Vento, em parceria com Diogo Blanco e Yan Sorgi, “Dança dos Vagalumes” narra a história de Joana, uma mulher de 30 anos que retorna ao assentamento onde cresceu para trabalhar como professora. Ao revisitar o território da infância, ela percorre memórias esquecidas, atravessadas pela ausência e pela luta social.
Gravado integralmente no Assentamento Eli Vive, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na zona rural de Londrina (PR), o filme se constrói como um ensaio poético sobre paisagens afetivas, fragmentos da memória coletiva e resistência no campo. Um dos destaques da produção é a participação das crianças do 4º ano da Escola Municipal do Campo, Trabalho e Saber, que integraram todo o processo de filmagem e também atuaram no curta. Entre elas está Karoliny da Cruz Cardoso, escolhida como protagonista mirim durante as oficinas realizadas pelo projeto.
Valorização da produção independente
A presença do filme na Mostra Competitiva Nacional do Festival de Brasília reforça a potência do cinema londrinense no cenário brasileiro. Reconhecido por sua trajetória de resistência e renovação, o festival reúne obras autorais que refletem a diversidade e a complexidade do país. Por ser o mais antigo festival de cinema em atividade no Brasil, ele se consolidou como um espaço fundamental para o debate crítico, a valorização da produção independente e a revelação de novos olhares que ajudam a construir a história do audiovisual brasileiro.
A Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens recebeu 1.396 inscrições de todo o Brasil, número que revela a força do formato no cenário contemporâneo. Apenas 12 obras foram selecionadas para disputar a competitiva, o que evidencia a relevância e o prestígio de estar entre os escolhidos em um festival tão emblemático para o cinema brasileiro.
Com um olhar sensível e político, “Dança dos Vagalumes” propõe uma reflexão sobre o Brasil profundo, seus apagamentos e suas lutas. A seleção para o Festival de Brasília representa um marco importante na trajetória do coletivo Filmes ao Vento, que tem buscado fortalecer a produção cinematográfica autoral em Londrina e no Paraná.
O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina.
