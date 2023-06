Filo 2023 - Performance dá voz a mulheres silenciadas pelo feminicídio

Em 2022, o Brasil bateu recorde de feminicídios, com uma mulher morta a cada seis horas. Os dados são do Monitor da Violência e correspondem a um aumento de 5% em comparação com o levantamento de 2021.





A performance de Nina Caetano, em "Espaço do Silêncio", propõe uma reflexão sensível sobre essa realidade e será apresentada em duas praças diferentes de Londrina.

Nesta quarta-feira (21), a apresentação será na Praça Marechal Floriano Peixoto e, na sexta-feira (23), na Praça Gabriel Martins, no Calçadão, com início às 10 horas. Na quinta-feira (22), às 16 horas, a artista ainda participa de bate-papo com o público no Canto do MARL (Av. Duque de Caxias, 3.241). Esses eventos fazem parte da programação gratuita do FILO 2023.





A intervenção urbana propõe um gesto de denúncia e indignação, enquanto Nina Caetano, vestida de vermelho, ocupa um espaço-lençol com diversas cruzes da mesma cor, remetendo ao sangue das vítimas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: