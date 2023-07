FILO 2023 termina neste final de semana com espetáculo com grupo 'Clowns de Shakespeare'

O grupo Clowns de Shakespeare, Facetas e Asavessas, do Rio Grande do Norte, encerra a série de apresentações do FILO, Festival Internacional de Londrina, neste final de semana com a encenação do espetáculo "Abrazo".





Voltada ao público infanto-juvenil, a peça é inspirada no "Livro dos Abraços", de Eduardo Galeano com o roteiro dramatúrgico de César Ferrario e direção de Marco França, o espetáculo não verbal poderá ser visto em duas sessões, no sábado (1) e domingo (2),

No elenco, os atores Camille Carvalho, Dudu Galvão e Paula Queiroz, se revezam entre os vários personagens da fábula que vivenciam histórias de encontros, despedidas, opressão, afeto e liberdade. A produção faz parte da Trilogia Latino Americana dos Clowns, que conta ainda com os espetáculos “Nuestra Senhora de Las Nuvens” e “Dois amores y um bicho”.











SERVIÇO

Abrazo – (Natal (RN)

Local: Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)



Datas: Sábado (1), às 20:30 I Domingo (2), às 20:30

Classificação indicativa: Livre



Ingressos a 40 (inteira) e 20 (meia) no site do FILO ou na plataforma Sympla





