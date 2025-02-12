FILO: Abacate Contemporâneo faz a festa no Cabaré da Concha

Composições que passeiam pelo rock misturado às brasilidades e aos grooves e arranjos inusitados estão no repertório da banda londrinense Abacate Contemporâneo, que faz show gratuito nesta quarta-feira (12/02), às 20h, na Concha Acústica (Praça Primeiro de Maio).

Trata-se de mais uma atração do Festival Internacional de Londrina - FILO no Cabaré da Concha.

Há 10 anos em atividade, o Abacate Contemporâneo sobe ao palco com a cantora e performer Raquel Palma, Rafael Fuca (guitarras e backing vocal), Binho Prado (guitarras e backing vocal), Marcos Kirchheim (baixo e backing vocal) e Fábio Farinha (bateria). A banda carrega influências de compositores considerados malditos, irreverentes e marginais, como Itamar Assumpção, Tom Zé, Gal Costa e outros. Em suas composições, o Abacate Contemporâneo “destila ironia e deixa as portas abertas ao amor, ao medo e à provocação”.





Nesta apresentação, a banda terá participação especial da cantora Simone Mazzer, que vive no Rio de Janeiro e está de passagem por Londrina. Ela foi convidada a cantar “Navalha”, música autoral do Abacate Contemporâneo gravado em clipe com a cantora no ano passado; além das clássicas “Mente, Mente”, de Robinson Borba, e “Tango do Mal”, de Luciano Salvador Bahia.

“Estamos muito felizes e honrados de poder participar do FILO não apenas pela importância do festival, mas porque será na Concha Acústica, com acesso livre para todos”, afirma Binho Prado. “É sempre muito bom tocar dessa forma, vendo as pessoas ocupando espaços públicos onde a cultura precisa sempre estar presente. Isso tem uma simbologia muito importante para nós”, ressalta Prado.





As primeiras composições da banda foram lançadas em 2017, no EP chamado “Abacate Contemporâneo”, disponível nas plataformas digitais. Desde então, lançou singles e clipes em em todas as plataformas de streaming. Recentemente, o grupo relançou a música “Transmutar-se” com participação da cantora curitibana Rúbia Divino. Além disso, prepara o EP com participação de Simone Mazzer e da cantora Alzira Espíndola.

(Com assessoria)





SERVIÇO:

Show com a Banda Abacate Contemporâneo (Londrina/PR), com participação de

Simone Mazzer

Quando: 12/02, às 20 horas

Onde: Concha Acústica (Praça Primeiro de Maio)

Ingressos: Gratuito

Realização: Usina Cultural

Apoio: Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, Rádio UEL FM e Folha de

Londrina

Patrocínio: Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Promic (Programa

Municipal de Incentivo à Cultura)

Parceria: Concha - Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de

Londrina e Feira Gastronômica Londrina

Mais informações: www.filo.art.br



