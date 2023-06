Filo começa neste sábado e traz diversidade em teatros e espaços públicos

O FILO 2023 começa neste sábado (17), com o espetáculo “Estudo Nº 1: Morte e Vida”, do grupo pernambucano Magiluth, de Recife. A apresentação será logo após a cerimônia de abertura, marcada para 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. O espetáculo



será reapresentado no domingo (18).

Até 2 de julho, o FILO terá 40 apresentações de 23 espetáculos e performances, durante 16 dias de diversão para todas as idades e também de reflexão e debate sobre temas atuais.





Entre essas atrações, o FILO terá 11 apresentações gratuitas que acontecem nas praças Tomi Nakagawa e Marechal Floriano Peixoto, no Calçadão, Terminal Central, Zerão e na rua em frente ao Sesc Cadeião (além da apresentação gratuita da leitura dramática “Carne Viva”, cujos ingressos estão esgotados).

Mantendo a proposta de discutir temas vigentes e necessários para a sociedade, o FILO 2023 traz uma programação atual e vigorosa, que convida o público “a caminhar por uma viagem sensorial, afetiva, política e estética entre os deslocamentos e narrativas que se enunciam no centro do palco, nas ruas e pontos de encontro de Londrina para celebrar nossos modos de luta e resistência latino-americanas”.





Além das montagens selecionadas no banco de propostas do FILO, a comissão organizadora teve produções indicadas por profissionais convidados para a curadoria deste ano. “Encruzilhada é uma palavra que marca o processo curatorial. E é na

encruzilhada dos nossos pensamentos e olhares que nos deparamos com diferentes territórios, narrativas e deslocamentos presentes nos espetáculos e intervenções que compõem esta programação. Foi somente após a análise dos trabalhos que o desenho conceitual, estético e político foi se revelando”, salientam Amanda Marcondes, Carin Louro e Eddie Mansan.





PROGRAMAÇÃO

O FILO 2023 terá a participação de artistas que representam México, Holanda, República Democrática do Congo e uma coprodução Brasil-Canadá. E também grupos e artistas de 10 cidades de 8 estados brasileiros: São Paulo/SP, Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, São Félix/BA, Ouro Preto/MG, Curitiba/PR, Maringá/PR, Natal/RN, Morro Reuter/RS (coprodução Brasil-Canadá).





O Festival vai realizar 4 oficinas e 11 bate-papos com os grupos e artistas participantes, em uma programação formativa totalmente gratuita. As inscrições foram prorrogadas até sábado (17/6).



Haverá um intérprete de LIBRAS em espetáculos e bate-papos. Para as apresentações das montagens mexicanas, no idioma espanhol, haverá legendas em português.





INGRESSOS

Os ingressos para os espetáculos do FILO 2023 podem ser comprados pelos links disponíveis no site www.filo.art.br

e na plataforma on-line www.sympla.com.br.

Valores: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). O festival concede benefícios de meia-entrada estabelecidos por lei e descontos proporcionados pelas parcerias.