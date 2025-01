Filo inicia no sábado venda de ingressos para peça com Vera Holtz e outros espetáculos

O Filo (Festival Internacional de Londrina) promove, de 6 a 16 de fevereiro, a segunda etapa do projeto iniciado em dezembro, com a programação de aniversário da cidade. Neste sábado (25) começam as vendas de ingressos on-line para os espetáculos que acontecerão no Cine Teatro Ouro Verde e na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL.

A programação traz espetáculos contundentes, premiados e consagrados pelo público e pela crítica especializada. A atriz Vera Holtz abre a agenda do Ouro Verde nos dias 7 e 8 de fevereiro com o espetáculo "Ficções", inspirado no livro 'Sapiens', de Yuval Noah Harari, com texto e direção de Rodrigo Portella.

Nos dias 9 e 10, a Fábrica de Eventos (RJ) chega a Londrina com " Meu Corpo Está Aqui", um espetáculo teatral baseado nas experiências pessoais de atrizes e atores PCDs (pessoas com deficiência), em que eles próprios estão em cena falando sobre seus relacionamentos, seus corpos e desejos.





O Ballet de Londrina integra a programação do Filo no dia 11, com " Humana Natureza", programa que reúne os espetáculos "Bora" e "Cinco", coreografados por Henrique Rodovalho, profissional convidado para criar o trabalho que marcou os 30 anos da companhia de dança oficial da cidade.

“Cartas Libanesas ” é o solo que o ator Eduardo Mossri (SP), dirigido por Marcelo Lazzaratto, traz ao FILO em única apresentação no dia 13, no Ouro Verde. Com texto de José Eduardo Vendramini, o monólogo aborda a imigração libanesa no Brasil por meio de depoimentos reais. É a história de um mascate, contada por um ator mascate que resgata suas próprias histórias para refletir sobre a imigração.

Também de Londrina, a Cia. Funcart de Teatro apresenta "Pipo e o Natal Pé Vermelho" , espetáculo criado no final de 2024, em homenagem aos 90 anos da cidade, e que está programado para os dias 15 e 16, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL.

Para fechar a programação do Ouro Verde, também nos dias 15 e 16, foi convidada a Armazém Companhia de Teatro - criada em Londrina no final dos anos 1980 e radicada no Rio de Janeiro -, com seu mais recente espetáculo, “Brás Cubas” , que recentemente fez turnê pela China e foi apresentado na Rússia.



Ingressos

Ingressos



Esta é a programação que terá ingressos à venda pela plataforma Sympla a partir deste sábado, às 14h. Basta acessar este link direto ou pelo site www.filo.art.br. Os ingressos para essa programação custam R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia-entrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência/PCD e acompanhantes, professores, doadores de sangue e também funcionários públicos municipais de Londrina e alunos da Escola Municipal de Dança e da Escola Municipal de Teatro).

Os espetáculos terão intérpretes de libras em pelo menos uma das sessões – confira os detalhes na página de cada atração no Sympla. A classificação indicativa também está disponível para consulta nos materiais de divulgação.



Programação gratuita