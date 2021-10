Finalista do The Voice Kids recebe homenagem de deputados na Alep

Com um clássico da música sertaneja, Canarinho Prisioneiro, de Chico Rey & Paraná. Foi assim que a jovem Maria Victória, de 12 anos, levou o nome da cidade de Alto Piquiri, na região de Umuarama, para todo o país. Essa foi a primeira música cantada por ela no programa The Voice Kids e que a levou a uma trajetória brilhante na competição, até à etapa final.

No plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (5) para receber uma homenagem pelo desempenho no programa, Maria Victória repetiu o clássico cantado na fase de audições às cegas da competição e também outra música que cantou ao longo do programa, Te Amar foi Ilusão, conhecida na voz da dupla Bruno e Marrone, além de Pense em Mim, um clássico de Leandro e Leonardo. Ela foi acompanhada ao violão pelo prefeito de Alto Piquiri, Giovane Mendes de Carvalho.

A homenagem foi proposta pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que enalteceu a participação dela no programa e também o grande talento da jovem cantora e compositora, e entregou a ela uma Menção Honrosa em nome do Poder Legislativo.





“Hoje temos a honra de receber um talento genuinamente paranaense. Maria Victória, essa jovem de 12 anos, que orgulhou a todos nós paranaenses participando como finalista do The Voice Kids. No programa ela ficou marcada justamente por ser cheia de energia e estilo. Uma cantora pronta para brilhar no país. É uma satisfação poder receber hoje aqui a Maria Victória, que é um orgulho para Alto Piquiri e para o Paraná”.

A homenageada, muito emocionada por tudo o que está acontecendo em sua vida e carreira, agradeceu. “Agradeço a todos que torceram e que continuem torcendo por mim nessa nova fase da minha vida. Estou muito feliz. O Paraná se uniu para me apoiar e estou muito honrada de vir aqui hoje na Assembleia Legislativa”.