Focus encerra Festival de Dança de Londrina com 'presente' para o Dia das Crianças

O espetáculo infantil coreográfico "Bichos Dançantes" encerra a edição 2025 do Festival de Dança de Londrina, em pleno domingo, 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças. A apresentação será às 17 horas, no Teatro Ouro Verde. Com classificação livre, o espetáculo é recomendando para todas as idades.





A estreia de "Bichos Dançantes" foi em 2021 e Alex Neoral assina coreografia e roteiro, que foi publicado em livro pela Editora Cobogó no mesmo ano. Cores exuberantes, formas fantásticas, visagismo surpreendente prometem encantar o espectador. As músicas são compostas pela dupla TUIM, Felipe Habib e Paula Raia, com letras e arranjos todos originais, elaborados especialmente para o projeto. As canções e a trilha complementam a narrativa, que mistura humor, alegria, questionamentos e muita diversão.

Publicidade

Publicidade





A narrativa gira em torno da Jabuti Elisa, que completa 100 anos. Diante de tanta vivência e sabedoria adquirida, a própria Elisa convida oito bichos para a comemoração de seu aniversário, pois o plano é realizar algo diferente ao atingir a casa dos três dígitos. E então ela propõe um desafio aos seus amigos bichos: seguindo um mapa, ela convida todos a se aventurar numa jornada em busca de um desejo profundo que é de todos eles: ser feliz. Alberto, o cão gago, Cordélia, a galinha maternal, e Lauro, o coelho sabichão, atravessam abismos e florestas ao lado de toda a trupe – Paixão, Dalton, Shirley, Esperança e Tuim.

Publicidade





Amizade e empatia

Publicidade





A criação de um espetáculo direcionado ao público infantil é o primeiro da companhia e era desejo antigo de Alex Neoral, diretor artístico e coreógrafo da Focus Cia de Dança. Em entrevista à Folha de Londrina, o diretor enfatiza que trata-se de uma opção de entretenimento para crianças de todas as idades, de 0 a 100 anos. "É também uma oportunidade de compartilharem um momento lúdico e de aprendizado por meio da dança, pois há mensagens sobre solidariedade, amizade e empatia.





Publicidade

A apresentação se inspira em comportamentos de animais da natureza e no balé clássico, que possui passos inspirados em animais e o espetáculo é voltado para toda a família e taz também em seu conceito a ideia de proporcionar uma redescoberta lúdica dos nossos "eus animais", explorando o lado divertido e espontâneo da fauna.





Publicidade

São abordados temas universais no espetáculo de 70 minutos. "Falo de questões como a busca da felicidade e essa obrigação de ser feliz, de achar que a felicidade está em algum lugar, né? O que é a felicidade, se ela está aqui e se ela não vai chegar, já que não é uma constância."





Neoral revela que em seu texto há uma citação de Clarice Lispector, extraída do romance "Perto do Coração Selvagem". "Queria saber: depois que se é feliz o que acontece? O que vem depois?", antecipa.

Publicidade





Foto: Dan Coelho/ Divulgação





Vozes conhecidas





Durante o espetáculo, as vozes das personagens aparecem em off dubladas por grandes artistas brasileiros. São eles: Lucinha Lins (Elisa, a jabuti aniversariante), Reynaldo Gianecchini (Lauro, o coelho sabichão), José Loreto (Dalton, o cavalo destemido), Mateus Solano (Felício, o macaco astuto), Juliana Alves (Shirley, a bailarina cisne), Fernanda Abreu (Vitória, a água-viva descolada), Gabriel Leone (Paixão, o peixe apaixonado), Evelyn Castro (Janair, a barata carente), Tânia Alves (Suely, a coruja protetora), Bianca Byington (Esperança, a inocente esperança), Vilma Melo (Cordélia, a galinha maternal), Jefferson Schroeder (Alberto, o cão inquieto), Paula Raia (Tuim, o passarinho cantante) e Pedro Lima (Vento, o poderoso vento).

Publicidade





"Pois é, a Jabuti tem a voz da Lucinha Lins e perguntei à Lucinha se ela me perdoava por isso porque ela está na memória de diferentes gerações com uma Gata", conta o autor. A personagem integra o elenco de 'Os Saltimbancos Trapalhões', comédia musical de 1981.





"Eu transformei você em uma Jabuti de 100 anos", disse Neoral. E conta que Lucinha Lins sorriu e respondeu: "Eu já sou uma avó".





A companhia





Com 25 obras e 15 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Em 2021 lançou, além de “Bichos Dançantes”, o novo espetáculo “Vinte”, uma homenagem a Clarice Lispector e em comemoração aos 21 anos da companhia.





Em 2020, durante a pandemia, lançou “Corações em Espera”, criação do grupo, que foi exibida ao vivo, através de streaming, pelo YouTube, indicada ao prêmio APCA na categoria criação, ficando em cartaz por 17 semanas. Em 2019 ganhou o 1º Prêmio Cesgranrio de Dança, com a coreografia Keta, do espetáculo “STILL REICH”, e teve seu elenco indicado ao prêmio APCA durante a temporada na capital paulista, ainda neste ano recebeu a indicação de melhor coreografia para Focus Dança Bach pelo 2º Prêmio Cesgranrio de Dança.





Em 2017 se apresentou na última edição do Rock In Rio, ao lado de Fernanda Abreu. Em 2016 recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira.





SERVIÇO:

Itaipu apresenta Festival de Dança de Londrina 2025

Espetáculo: "Bichos Dançantes", da Focus Cia de Dança (RJ), com patrocínio da Petrobras.

Onde: Teatro Ouro Verde

Quando: domingo (12), às 17h

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Ingressos a R$30 e R$15 (meia ou antecipados) pela plataforma Sympla ou presenciais na portaria do Teatro Ouro Verde