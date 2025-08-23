Fotógrafo Fábio Alcover lança exposição que celebra duas décadas da cena cultural de Londrina

Quem frequenta a cena cultural de Londrina certamente já reparou em uma presença constante nas plateias, por trás de lentes e câmera. Dono de olhos atentos, trajado de preto e sempre discreto, Fábio Alcover percorreu apresentações, nas duas últimas décadas, eternizando momentos impressionantes, que nunca mais se repetiriam. Uma seleção destes cliques está reunida na exposição e no catálogo “Instante efêmero – Londrina é um palco”, que o fotógrafo lança nesta terça-feira, dia 26 de agosto, na Biblioteca Pública Municipal (Av. Rio de Janeiro, 413 – Centro), em comemoração ao mês da fotografia.

Foto: Fábio Alcover



Uma breve cerimônia acontece às 19h30, com distribuição gratuita do catálogo aos presentes. A entrada na exposição também é de graça e ela segue até o fim de agosto na sala José Antonio Teodoro, no piso superior da Biblioteca Pública Municipal, com visitação no horário de funcionamento desse prédio público. O projeto tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Após exibição no Centro, a exposição segue itinerância por outras duas regiões da cidade: na Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati (Av. Guilherme de Almeida, 2260 – Jd. Ouro Branco, Região Sul), em outubro, e na Biblioteca da Ramal Lupércio Lupi (Av. Saul Elkind, 790 – Conjunto Aquiles Stenghel, Região Norte), no mês de novembro. Em todas elas, o público vai poder ver 39 imagens em grande formato, com registros de cenas de teatro, dança e música que marcaram os palcos e arenas a céu aberto.





Foto: Fábio Alcover



Paralelamente às exposições nas três bibliotecas, uma amostra menor das fotos também circulará por locais de apresentação: a Vila Triolé Cultural (atualmente com 14 imagens expostas), Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, Cine Teatro Ouro Verde, Funcart – Fundação Cultura Artística de Londrina e AML Cultural – Associação Médica de Londrina.

Em todos estes espaços, haverá exemplares do catálogo para a distribuição ao público visitante. Este impresso e a mostra trazem textos curatoriais do escritor e jornalista Renato Forin Jr. “A exposição Instante efêmero é um ato de resistência à extinção da beleza fugaz. (...) Nas cortinas que se abrem em cada um dos quadros desta exposição, mostra-se o palco de Londrina: tablado de terra vermelha no qual contracenam, com a mesma pujança criativa, dançarinos, atores, músicos, cantores e performers de várias nacionalidades e origens, junto de talentos locais. Um mosaico que, visto em grande angular, revelam a paisagem de um município jovem, mas cujo DNA está inextrincavelmente entrelaçado à arte”, escreve no texto de apresentação.



Foto: Fábio Alcover





Fábio considera sorte e privilégio a oportunidade de acompanhar tantos espetáculos importantes, que passaram por Londrina ou, produzidos aqui, tiveram trajetória além das fronteiras do município. Eis a dificuldade em fazer uma síntese das duas décadas. “A fotografia de cena, no ato da performance, tem um quê da mágica. Na hora em que se apaga a luz e começa é um outro universo que se abre. Mesmo na apresentação de rua, estamos em uma realidade paralela. A foto é um pensamento sobre a recomposição da cena, que tem enquadramentos, detalhes e momentos possíveis nessa sequência de acontecimentos efêmeros”, explica Alcover.

Na coletânea de fotos, figuram imagens de grupos nacionais e internacionais que passaram pela programação do FILO – Festival Internacional de Londrina e Festival de Dança de Londrina, como Compagnie Philippe Genty (França), Shinjyuku Ryozanpaku (Japão), Quasar Cia de Dança (Goiânia/GO) e Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre/RS). Já dentre os artistas, grupos e projetos londrinenses, destacam-se os trabalhos de palhaçaria do Plantão Sorriso, Cia Clac, Palhaço Ritalino, Grita Cia de Palhaças, Triolé, Palhaça Frida; os espetáculos do Ballet de Londrina, companhia oficial da cidade, e dos outros braços da Funcart - Escola Municipal de Dança e de Teatro; produções do Núcleo Ás de Paus, Teatro de Garagem, Casa das Fases, Cia Nua e Thainara Pereira; além de apresentações da OSUEL, Orquestra Acadêmica Bravi e Grupo Vocal Entre Nós.





Foto: Fábio Alcover