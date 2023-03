Fred Nicácio e Larissa são escolhidos pelo público para retornar ao BBB 23

Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados pelo público e retornaram ao BBB 23 (Globo). Larissa recebeu 30,86% dos votos e Fred Nicácio, 25,12% dos votos.





A dupla passou dois dias ao lado de outros eliminados do reality na Casa do Reencontro.





Key Alves ficou em terceiro, com 22,09% dos votos, seguida por Gabriel, com 7,41%. Durante a exibição do programa ao vivo, 334 mil votos por minuto foram computados. O público do UOL discordou do resultado.



Conforme explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt, a dupla não participaria da Prova do Líder de quinta-feira (23) e nem a do Anjo, no próximo sábado (25).





Eles também entrarão no jogo direto para a Xepa e poderão ser votados no próximo Paredão.