Funcart abre inscrições para novas turmas de teatro e dança de 2026

A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) abre nesta quinta-feira (16) as inscrições para os cursos de teatro e dança. Serão disponibilizadas até 50 vagas por turma, com início previsto para o primeiro semestre de 2026.





Pode participar qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver e aprimorar suas habilidades nestas artes. Os cursos contemplam diversas faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes e adultos. Para o teatro, a idade mínima é de oito anos. Quanto à dança, a partir dos quatro anos já é possível iniciar a participação na atividade.

Publicidade

Publicidade





Para se inscrever, os interessados devem comparecer de forma presencial à secretaria da Funcart, que fica na Rua Senador Souza Naves, 2.380, ao lado do Lago Igapó. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, ou então no período da tarde, das 13h30 às 19h30. As matrículas podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro.





O ingresso para as turmas de dança pode ser feito a qualquer momento do ano. Todavia, o curso de teatro só recebe novos alunos no início do primeiro e segundo semestre do ano, em fevereiro ou julho.

Publicidade





O curso intensivo de iniciação teatral é pré-requisito para quem deseja cursar teatro regular ou musical. No primeiro semestre, a formação ocorre de 2 a 27 de fevereiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O valor do investimento é de R$ 250, e ao final do intensivo, o aluno poderá escolher em qual modalidade deseja ingressar. Os interessados podem se inscrever através do preenchimento do formulário disponível aqui.





Para os cursos de teatro, o valor da mensalidade varia de R$ 100 a R$ 250, de acordo com a modalidade escolhida. Para as modalidades infantojuvenil e acima de 40 anos, a matrícula e a mensalidade estão no valor de R$ 100. Já o teatro regular demanda um investimento de R$ 150 ao mês. Por fim, a mensalidade do teatro musical custa R$ 250. Os cursos de teatro regular e musical não exigem taxa de matrícula, em razão do investimento no intensivo de iniciação teatral, pré-requisito para ambas as modalidades.

Publicidade





Segundo o coordenador da Escola Municipal de Teatro de Londrina, Silvio Ribeiro, a prática de atividades que exploram a expressão corporal é benéfica para todos, não somente para aqueles que desejam seguir carreira no meio artístico. “Quando você coloca a arte na sua vida, mesmo como hobby, você está promovendo a si mesmo e a sua qualidade de vida, saúde mental e física”, explicou o coordenador.





Para as aulas de ballet clássico, dança contemporânea, e jazz, o valor da matrícula e mensalidade é de R$ 150. A coordenadora da Escola Municipal de Dança de Londrina, Luciana Lupi, destacou os benefícios da prática de dança em qualquer momento da vida. “Melhora a flexibilidade, aumenta a força muscular e protege as articulações, além do bem-estar geral. Associada aos benefícios da música, a dança é uma atividade completa”, ressaltou Lupi.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A Funcart mantém um convênio com a Prefeitura de Londrina, via SMC (Secretaria Municipal da Cultura), há mais de 30 anos. Esta parceria possibilita a oferta de bolsas, parciais ou 100%, para o público de baixa renda. Ainda não foi divulgado o edital de seleção de bolsistas para o ano de 2026.