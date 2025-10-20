Funcart apresenta “Cabaré Café” nesta terça no Bar Valentino

A turma vespertina do curso livre de teatro da Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart) apresenta, nesta terça-feira (21), o espetáculo “Cabaré Café”, às 20h, no Bar Valentino (Rua Prefeito Faria Lima, 486). Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla pelo valor de R$ 10,00 antecipadamente ou no dia do evento por R$ 15,00.





A peça é uma comédia na qual seis histórias se entrelaçam em uma cafeteria. Entre encontros e desencontros, os personagens utilizam o humor como uma linguagem sensível para falar de situações do cotidiano.





O espetáculo é fruto de um processo criativo, desenvolvido a partir de pesquisas, improvisações e trocas entre os alunos, sob a direção dos professores José Silva e Cláudio Rodrigues.





Um dos integrantes do elenco, Edson Holtz, explica que este é o primeiro espetáculo com texto autoral do grupo. Inicialmente, a apresentação seria apenas para amigos e familiares. No entanto, a repercussão foi tão grande, que a peça foi levada para o auditório da Associação Médica de Londrina (AML), onde os ingressos esgotaram rapidamente, além de ter participado do Festival Tangará, em Arapongas.





Além de Edson Holtz, o elenco da montagem reúne Arleide Faria, Sônia Ulian, Alice Zndt, César Andrei, Regina Costa, Sandra Coelho, Vera Barão, Ilanda Melo, Paloma Sales, Miriam Costa e Wladithe Carvalho.

“Partimos da ideia de criar um espetáculo sobre o café e acabamos desenvolvendo cenas improváveis, ou até mesmo prováveis, que podem acontecer em uma cafeteria, exploradas com muito humor. A peça tem o intuito de divertir o público. Acredito que conseguimos montar um espetáculo com ritmo e um texto muito engraçado”, afirmou Holtz.

Segundo o coordenador da Funcart, Silvio Ribeiro, com o maior preparo do elenco houve uma evolução perceptível do grupo. “Havia pessoas com dificuldade para decorar texto e, agora, elas apresentam mais facilidade. A disponibilidade corporal no palco aumentou. Só com este espetáculo conseguimos ir ao encontro do público. As outras apresentações foram mais caseiras, uma etapa de avaliação do desenvolvimento. Agora, com ‘Cabaré Café’, notamos que o grupo já está pronto para o público”, explicou.

Curso livre de teatro

Formada em 2019 por alunos com mais de 40 anos, a turma vespertina do curso livre acolhe, atualmente, pessoas de todas as idades interessadas em teatro.





“É uma turma livre, pois tem uma prática teatral mais aberta em relação aos conteúdos. O foco são atividades, exercícios e treinamentos ao longo do ano e, conforme os resultados, os alunos participam da produção de espetáculos”, disse Ribeiro.





Entre as montagens já realizadas estão Tanto Mar, de Edson Santana; Solilóquios, com textos de Shakespeare, cordel e autores brasileiros; Se os Tubarões Fossem Homens, de Bertolt Brecht; Cabaré Valentin, inspirado em Karl Valentin; e Fragmentos de Shakespeare.





Holtz é historiador aposentado da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Com a aposentadoria, viu no curso de teatro uma oportunidade para exercitar o ócio criativo. “A experiência é muito rica. A metodologia da Funcart é bem interessante. Temos exercícios cênicos, trabalho com a voz e construção dos personagens. Vivenciamos todo o processo de criação de uma peça teatral. É muito terapêutico para nós”, afirmou.

