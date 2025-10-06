“GAG” traz “fantoches humanos” ao Festival de Dança de Londrina

Após a abertura memorável do Festival de Dança de Londrina 2025, com o programa “Contraponto”, do Balé Teatro Guaíra, que tirou minutos de aplausos da plateia, outro grupo ligado ao Centro Cultural Teatro Guaíra, de Curitiba, entra em cena com um trabalho potente nesta terça (7), dia 7 de outubro, às 20 horas. Com entrada gratuita, o G2 Cia de Dança apresenta “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich Von Kleist sobre o Teatro de Marionetes” no Teatro Ouro Verde.





O espetáculo tem duração de 50 minutos e autoclassificação indicativa livre. Metade dos ingressos estão disponíveis para retirada no Sympla do Festival (que pode ser acessado pelo site www.festivaldedancadelondrina.art.br) e os outros 50% serão distribuídos presencialmente no teatro, a partir das 16 horas da terça. Cada CPF pode obter, no máximo, dois ingressos. O Festival de Dança de Londrina conta com patrocínio da Itaipu Binacional





Com o tema “Sabedoria, soberania nacional”, a edição 2025 celebra a cultura brasileira e seus ícones. Gabriel Villela, um dos mais importantes nomes da história do teatro brasileiro, criador de uma estética reconhecida internacionalmente, diretor da montagem, figura nesse rol de brasilidades. Com direção adjunta de Ivan Andrade, "GAG" tem encantado plateias desde sua estreia em 2023, no Guairinha. “Este é um espetáculo muito bem-sucedido, que já realizou temporadas marcantes e vem emocionando pelo seu poder de comunicação e pela beleza cênica”, afirmou Andrade.