Teatro em movimento

“GAG” traz “fantoches humanos” ao Festival de Dança de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
06 out 2025 às 18:43

Foto: Vitor Dias
Após a abertura memorável do Festival de Dança de Londrina 2025, com o programa “Contraponto”, do Balé Teatro Guaíra, que tirou minutos de aplausos da plateia, outro grupo ligado ao Centro Cultural Teatro Guaíra, de Curitiba, entra em cena com um trabalho potente nesta terça (7), dia 7 de outubro, às 20 horas. Com entrada gratuita, o G2 Cia de Dança apresenta “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich Von Kleist sobre o Teatro de Marionetes” no Teatro Ouro Verde. 


O espetáculo tem duração de 50 minutos e autoclassificação indicativa livre. Metade dos ingressos estão disponíveis para retirada no Sympla do Festival (que pode ser acessado pelo site www.festivaldedancadelondrina.art.br) e os outros 50% serão distribuídos presencialmente no teatro, a partir das 16 horas da terça. Cada CPF pode obter, no máximo, dois ingressos.  O Festival de Dança de Londrina conta com patrocínio da Itaipu Binacional


 Com o tema “Sabedoria, soberania nacional”, a edição 2025 celebra a cultura brasileira e seus ícones. Gabriel Villela, um dos mais importantes nomes da história do teatro brasileiro, criador de uma estética reconhecida internacionalmente, diretor da montagem, figura nesse rol de brasilidades. Com direção adjunta de Ivan Andrade, "GAG" tem encantado plateias desde sua estreia em 2023, no Guairinha. “Este é um espetáculo muito bem-sucedido, que já realizou temporadas marcantes e vem emocionando pelo seu poder de comunicação e pela beleza cênica”, afirmou Andrade.


Foto: Vitor Dias


Livremente inspirado no ensaio “Sobre o teatro de marionetes”, de Heinrich von Kleist, dramaturgo alemão do século XVIII, o espetáculo dialoga com as gags — esquetes humorísticos do universo circense — e com a peça “Os gigantes da montanha”, de Luigi Pirandello, já dirigida por Villela. Em cena, os bailarinos transitam entre o humano e o fantasmagórico, incorporando a metáfora das marionetes para refletir sobre a condição existencial do homem e a manipulação. A produção de dança-teatro utiliza a estética barroca e mergulha no universo da imaginação.

Segundo o diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra, Áldice Lopes, a dramaturgia concebida por Gabriel Villela se assemelha ao trabalho de um tecelão. “Cada elemento é entrelaçado como fios de uma trama e cria um tecido cênico que se estende aos figurinos, adereços e cenografia. O resultado é uma visualidade singular, na qual diferentes referências se articulam em uma unidade estilística”, destaca.


Nesse sentido, um destaque de "GAG" está nos figurinos, produzidos artesanalmente em Minas Gerais, com tecidos elaborados em teares manuais e tingidos com corantes naturais. Cada cartela de cores foi cuidadosamente pensada para potencializar a atmosfera poética do espetáculo. “O figurino é de uma beleza absurda, pensado para dialogar com cada cena e com a proposta estética de Villela”, completa Lopes.

O grupo 

O G2 Cia de Dança é formado por egressos do Balé Teatro Guaíra e surgiu do desejo de dar continuidade às carreiras do elenco, aproveitando sua maturidade artística e técnica. Trata-se da única companhia sênior em atividade na América Latina, somando 25 anos de trajetória. Criado em 1999, a estreia do G2 aconteceu em julho de 2000, com os espetáculos "Instável sonata", de Adriana Grechi, e "Pare, pense, faça alguma coisa!", de Tuca Pinheiro.

Ao longo desse tempo, a companhia vem se consolidando como um espaço de experimentação e inovação na cena cultural da dança. Inspirado em uma companhia pública holandesa formada por bailarinos máster, o projeto tem o propósito de explorar novos rumos e estéticas na linguagem da dança contemporânea, com liberdade criativa. Atualmente, o elenco do G2 Cia de Dança é composto por nove bailarinos: Clionise de Barros, Júlio Mota, Rogério Halila, Leandro Nascimento, Cinthia Andrade, Grazianni Canalli, Neury Gaio, Daisy Wor e Ricardo Garanhani.

SERVIÇO:


Itaipu apresenta Festival de Dança de Londrina

Espetáculo: GAG - G2 Cia de Dança - (Curitiba – PR)

Quando: terça-feira (7), às 20h

Onde: Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)

Autoclassificação indicativa: Livre

Duração: 50 minutos

Entrada gratuita

50% dos ingressos com distribuição online antecipada pelo Sympla e 50% distribuídos no Teatro Ouro Verde a partir das 16 horas desta terça-feira (7), (máximo de dois ingressos por CPF)


Realização: APD – Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná. Patrocínio exclusivo da Itaipu Binacional. Apoios da Casa de Cultura da UEL e da Rádio UEL FM.



Ficha Técnica:

Direção e figurinos: Gabriel Villela

Assistente de direção: Ivan Andrade

Coreografias: G2 Cia. de Dança Teatro Guaíra

Cenografia: Atelier JC Serroni (doação)

Adereçagem e maquiagem da cenografia: Ricardo Garanhani

Trilha sonora, mixagem e masterização: Daniel Maia

Composição musical: Goran Bregovic

Construção de figurinos: Atelier Zilda Peres

Assistentes do Ateliê de figurinos de Gabriel Villela: Gileade Batista e Emme Toniolo

Criação dos tecidos em tear manual: Júnior Soares

Objetos de arte: Ricardo Garanhani

Iluminação: Victor Sabag

Bailarinos: Clionise de Barros, Cintia Andrade, Deisi Everli Wor, Grazianni Branco da Costa, Júlio Cesar de Souza Mota, José Leandro Nascimento, Neury Gaio, Ricardo Ramos Garanhani e Rogério Francisco Halila

Coordenação do G2 Cia de Dança Teatro Guaíra: Daniel Militão de Souza

Dança Festival Cine Teatro Ouro Verde Cultura Festival de Dança de Londrina
