“GAG” traz “fantoches humanos” ao Festival de Dança de Londrina

Após a abertura memorável do Festival de Dança de Londrina 2025, com o programa “Contraponto”, do Balé Teatro Guaíra, que tirou minutos de aplausos da plateia, outro grupo ligado ao Centro Cultural Teatro Guaíra, de Curitiba, entra em cena com um trabalho potente nesta terça (7), dia 7 de outubro, às 20 horas. Com entrada gratuita, o G2 Cia de Dança apresenta “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich Von Kleist sobre o Teatro de Marionetes” no Teatro Ouro Verde.
Receba nossas notícias NO CELULAR
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
O espetáculo tem duração de 50 minutos e autoclassificação indicativa livre. Metade dos ingressos estão disponíveis para retirada no Sympla do Festival (que pode ser acessado pelo site www.festivaldedancadelondrina.art.br) e os outros 50% serão distribuídos presencialmente no teatro, a partir das 16 horas da terça. Cada CPF pode obter, no máximo, dois ingressos. O Festival de Dança de Londrina conta com patrocínio da Itaipu Binacional
Com o tema “Sabedoria, soberania nacional”, a edição 2025 celebra a cultura brasileira e seus ícones. Gabriel Villela, um dos mais importantes nomes da história do teatro brasileiro, criador de uma estética reconhecida internacionalmente, diretor da montagem, figura nesse rol de brasilidades. Com direção adjunta de Ivan Andrade, "GAG" tem encantado plateias desde sua estreia em 2023, no Guairinha. “Este é um espetáculo muito bem-sucedido, que já realizou temporadas marcantes e vem emocionando pelo seu poder de comunicação e pela beleza cênica”, afirmou Andrade.
Livremente inspirado no ensaio “Sobre o teatro de marionetes”, de Heinrich von Kleist, dramaturgo alemão do século XVIII, o espetáculo dialoga com as gags — esquetes humorísticos do universo circense — e com a peça “Os gigantes da montanha”, de Luigi Pirandello, já dirigida por Villela. Em cena, os bailarinos transitam entre o humano e o fantasmagórico, incorporando a metáfora das marionetes para refletir sobre a condição existencial do homem e a manipulação. A produção de dança-teatro utiliza a estética barroca e mergulha no universo da imaginação.
Segundo o diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra, Áldice Lopes, a dramaturgia concebida por Gabriel Villela se assemelha ao trabalho de um tecelão. “Cada elemento é entrelaçado como fios de uma trama e cria um tecido cênico que se estende aos figurinos, adereços e cenografia. O resultado é uma visualidade singular, na qual diferentes referências se articulam em uma unidade estilística”, destaca.
Ao longo desse tempo, a companhia vem se consolidando como um espaço de experimentação e inovação na cena cultural da dança. Inspirado em uma companhia pública holandesa formada por bailarinos máster, o projeto tem o propósito de explorar novos rumos e estéticas na linguagem da dança contemporânea, com liberdade criativa. Atualmente, o elenco do G2 Cia de Dança é composto por nove bailarinos: Clionise de Barros, Júlio Mota, Rogério Halila, Leandro Nascimento, Cinthia Andrade, Grazianni Canalli, Neury Gaio, Daisy Wor e Ricardo Garanhani.
SERVIÇO:
Itaipu apresenta Festival de Dança de Londrina
Espetáculo: GAG - G2 Cia de Dança - (Curitiba – PR)
Quando: terça-feira (7), às 20h
Onde: Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, 85)
Autoclassificação indicativa: Livre
Duração: 50 minutos
Entrada gratuita
50% dos ingressos com distribuição online antecipada pelo Sympla e 50% distribuídos no Teatro Ouro Verde a partir das 16 horas desta terça-feira (7), (máximo de dois ingressos por CPF)
Realização: APD – Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná. Patrocínio exclusivo da Itaipu Binacional. Apoios da Casa de Cultura da UEL e da Rádio UEL FM.
Ficha Técnica:
Direção e figurinos: Gabriel Villela
Assistente de direção: Ivan Andrade
Coreografias: G2 Cia. de Dança Teatro Guaíra
Cenografia: Atelier JC Serroni (doação)
Adereçagem e maquiagem da cenografia: Ricardo Garanhani
Trilha sonora, mixagem e masterização: Daniel Maia
Composição musical: Goran Bregovic
Construção de figurinos: Atelier Zilda Peres
Assistentes do Ateliê de figurinos de Gabriel Villela: Gileade Batista e Emme Toniolo
Criação dos tecidos em tear manual: Júnior Soares
Objetos de arte: Ricardo Garanhani
Iluminação: Victor Sabag
Bailarinos: Clionise de Barros, Cintia Andrade, Deisi Everli Wor, Grazianni Branco da Costa, Júlio Cesar de Souza Mota, José Leandro Nascimento, Neury Gaio, Ricardo Ramos Garanhani e Rogério Francisco Halila
Coordenação do G2 Cia de Dança Teatro Guaíra: Daniel Militão de Souza