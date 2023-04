Gallo encaminha time titular do LEC, mas tem dúvidas quanto ao ataque

Na semana da estreia na Série B, o técnico Alexandre Gallo já tem uma base titular para o primeiro jogo do Londrina no Brasileiro, no domingo (16), contra o ABC-RN.





As principais dúvidas estão no ataque, setor em que o treinador ganhou mais algumas opções, mas perdeu o centroavante Júnior Dutra com uma lesão no tornozelo.

No treino aberto realizado sábado em Cambé, Gallo esboçou o time que deve começar a competição. Ele mandou a campo uma formação bem diferente da utilizada nos jogos-treinos anteriores.





O sistema defensivo teve três novidades com as entradas dos zagueiros Da Silva e Patrick e do lateral Salomão, todos recém-contratados.

No meio-campo, o treinador já definiu que jogam João Paulo, Jatobá e Higor Leite. O ataque treinou com Paulinho Moccelin, Junior Dutra e Vinícius Barata. No entanto, Dutra sofreu uma torção de tornozelo e teve que deixar o treinamento mais cedo.





Após realizar um exame de imagem, o jogador teve constatada uma ruptura do segmento inframaleolar do tendão fibular longo. O atacante passará por uma cirurgia para a reconstrução do ligamento e o tempo de recuperação é de pelo menos quatro meses.





