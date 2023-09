Galvão Bueno diz se sentir 'um peixe fora d'água' longe das narrações

Momentos antes da seleção brasileira golear a Bolívia em Belém pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (8), Galvão Bueno desejou boa sorte ao grupo e também ao colega e amigo Luís Roberto, da TV Globo.





Longe das narrações da seleção, ele contou que se sentindo "um pouco estranho" de ter virado telespectador: "A Copa do Mundo começa nessa sexta-feira para a seleção brasileira. Eu sempre disse: Eliminatórias da Copa já é Copa do Mundo. Brasil e Bolívia jogam em Belém, no Pará. Vou tá assistindo na Globo torcendo para a seleção brasileira. Mas confesso que estou me sentindo meio que um peixe fora d'água".

Galvão vinha de décadas dedicadas às narrações dos jogos do Brasil: "Desde 1974, vai ser a primeira vez que eu não estou diretamente ligado a um evento desse, a uma transmissão, a estar juntos com a seleção brasileira. São 49 anos, só de Globo 42 anos desde a Copa de 82 para cá".





"Então, tô me sentindo meio estranho, mas tenho dois motivos para torcer nesse jogo do Brasil contra a Bolívia. Um é para a seleção brasileira, para que ela estreie muito bem agora comandada pelo Fernando Diniz, e outra para que meu amigo Luís Roberto faça uma belíssima transmissão e comece muito bem esse novo ciclo dele. É muito importante na vida de um profissional estar ali comandando as transmissões da seleção brasileira. Vou ficar até meio tristinho, mas vou torcer para a seleção e o Luís Roberto", finalizou.





O narrador parece ter dado sorte para a seleção, que marcou cinco gols contra a Bolívia, que fez apenas um. Ele elogiou a estreia com goleada de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira e elegeu Rodrygo como o melhor jogador em campo..