Gastronomia criativa e variedade de chopes artesanais marcam a 8ª edição do Beer & Beef

A oitava edição do Beer & Beef traz novidades para os amantes da combinação entre churrasco e cerveja. O festival, que começa nesta quinta-feira (2) e segue até domingo (5), no estacionamento do Catuaí Shopping Londrina, está com uma curadoria gastronômica especial, com pratos que harmonizam perfeitamente com as muitas opções de cerveja e chope. O acesso ao evento é gratuito, sendo cobrado apenas estacionamento para quem for de carro.
No espaço do Junior Diniz e Chef Ale, a irreverência fica por conta do Sushi Moo, um sushi diferente, feito com tiras de pacu da fraldinha, recheadas com cream cheese, maçaricadas e finalizadas com geleia de pimenta e cebola crispy.
Paulo Guedes apresenta Maminha com Queijo e Salada. Uma deliciosa combinação de maminha defumada na parrilla com queijo raclete derretido e salada panzanella. A Gracco, que participa do evento pela primeira vez, preparou um lanche especial com o nome Beer & Beef feito com 100 gramas de smash burger prensado, cebola roxa, queijo cheddar, picles, molho e bacon.
O restaurante Gelobel, patrocinador do evento, leva seu tradicional e famoso bowl de picanha com farofa, mandioca e creme de maionese ao evento e apresenta pela primeira vez espetinhos de diferentes sabores: carne, sacolão, queijo, frango e a opção doce, de morango com chocolate.
Estas e outras diferentes opções gastronômicas podem ser acompanhadas de 33 torneiras de chope da Drop the Hop, além dos chopes Patagônia, Brahma Express e Stella Artois. E, para quem prefere vinho, a boa notícia é que desta vez, a Decanter estará com um espaço no evento.
Programação musical
Além de comida boa e cerveja gelada, o Beer & Beef entrega música ao vivo de qualidade, com shows de artistas locais. Nesta edição, o palco recebe:
QUINTA | 02/10
Senhor Bonifácio – 19h30
SEXTA | 03/10
The Dirty Blues Company – 19h
Bona Trio – 21h
SÁBADO | 04/10
Stoned Jam – 18h
Mad Cousin – 20h
DOMINGO | 05/10
Hematoma – 14h
Morgado – 16h30
The Folks – 19h30
