Gastronomia criativa e variedade de chopes artesanais marcam a 8ª edição do Beer & Beef

Redação Bonde com assessoria de imprensa
01 out 2025 às 19:34

Foto: Divulgação
A oitava edição do Beer & Beef  traz novidades para os amantes da combinação entre churrasco e cerveja. O festival, que começa nesta quinta-feira (2)  e segue até domingo (5), no estacionamento do Catuaí Shopping Londrina, está com uma curadoria gastronômica especial, com pratos que harmonizam perfeitamente com as muitas opções de cerveja e chope. O acesso ao evento é gratuito, sendo cobrado apenas estacionamento para quem for de carro. 


No espaço do Junior Diniz e Chef Ale, a irreverência fica por conta do Sushi Moo, um sushi diferente, feito com tiras de pacu da fraldinha, recheadas com cream cheese, maçaricadas e finalizadas com geleia de pimenta e cebola crispy. 

Paulo Guedes apresenta Maminha com Queijo e Salada. Uma deliciosa combinação de maminha defumada na parrilla com queijo raclete derretido e salada panzanella. A Gracco, que participa do evento pela primeira vez, preparou um lanche especial com o nome Beer & Beef feito com 100 gramas de smash burger prensado, cebola roxa, queijo cheddar, picles, molho e bacon.


O restaurante Gelobel, patrocinador do evento, leva seu tradicional e famoso bowl de picanha com farofa, mandioca e creme de maionese ao evento e apresenta pela primeira vez espetinhos de diferentes sabores: carne, sacolão, queijo, frango e a opção doce, de morango com chocolate. 

Estas e outras diferentes opções gastronômicas podem ser acompanhadas de 33 torneiras de chope da Drop the Hop, além dos chopes Patagônia, Brahma Express e Stella Artois. E, para quem prefere vinho, a boa notícia é que desta vez, a Decanter estará com um espaço no evento.


Programação musical

Além de comida boa e cerveja gelada, o Beer & Beef entrega música ao vivo de qualidade, com shows de artistas locais. Nesta edição, o palco recebe:

QUINTA | 02/10

Senhor Bonifácio – 19h30

SEXTA | 03/10

The Dirty Blues Company – 19h

Bona Trio – 21h


SÁBADO | 04/10

Stoned Jam – 18h

Mad Cousin – 20h


DOMINGO | 05/10

Hematoma – 14h

Morgado – 16h30

The Folks – 19h30


gastronomia Música comida cerveja Churrasco Festival Beer & Beef
