Geek Day traz k-pop a shopping de Londrina neste final de semana

O gênero musical k-pop - abreviação de "korean pop" ou música popular koreana - chega mais perto dos londrinenses neste final de semana como uma das principais atrações do Geek Day do Londrina Norte Shopping. O evento será realizado de sexta-feira (16) a domingo (18), com entrada gratuita.





Originário da Coreia do Sul e com uma grande variedade de elementos visuais, o gênero musical é protagonista do evento ao lado do universo geek com muito cosplay.

Os grupos covers de k-pop se dividem ao longo do Geek Day. Na sexta (16), as apresentações de k-pop serão às 19h40). No sábado (17), às 15h, com Random Dance às 20h30. Nesse mesmo dia, haverá diversas atrações de k-pop no Teatro do Clubinho. E no domingo (18), o k-pop será às 14h.





Dominic Martins é uma das integrantes do grupo Thunderous, que atua há dois anos e três meses. No palco do Londrina Norte Shopping, elas apresentarão coreografias originais, como Cheers e Fighting (Seventeen), Midas Touch (Kiss Of Life), Do Not Touch (Twice), 3D e Standing Next To You (Jungkook), ABCD (Nayeon), Killin' Me Good (Jihyo), Tail (Sunmi), Honey e Colors (Solar), Guilty (Taemin). No total, são 12 músicas em dez apresentações.

“Para os grupos covers, eventos como esse são ótimas oportunidades de nos apresentar e nos dão visibilidade para o público local. Além de ser um lugar para nos prepararmos para mostrar o que tanto amamos fazer: dançar”, afirma Dominic.





Rafaella Penha Costa é do grupo JEALYS, que completará dois anos em outubro e dançará de tudo um pouco dentro da cultura sul-coreana. Serão nove coreografias, tais como Blackpink, Aespa, NCT, entre outras.





“A importância de um evento como esse é a oportunidade de mostrar o nosso talento e trabalho duro na dança trazendo à tona a cultura coreana que explora muitos estilos de dança em suas coreografias”, conta Rafaella, que atua há 11 anos com dança e k-pop.





