Genialidade de Hermeto Pascoal é tema do programa Mundo Sonoro desta sexta-feira

Vai ao ar nesta sexta-feira (19), às 16h, na UEL FM, uma edição especial do programa Mundo Sonoro, dedicada ao compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, falecido no último sábado (13), em decorrência de complicações de fibrose pulmonar.





Produzido e apresentado pela jornalista Janaína Ávila, o programa traz, além de uma pequena amostra da vasta produção do artista, depoimentos de figuras que se dedicaram a explorar, de uma forma ou de outra, a genialidade do alagoano de 89 anos muito bem vividos.





Na sua sétima temporada, o programa descobre musicalmente paisagens sonoras dos quatro cantos do mundo e a cada edição, traz na mochila um apanhado da produção musical global contemporânea, com uma escuta atenta à música do mundo produzida com raízes na tradição de cada lugar.





Além de realizar toda a pesquisa, produção e apresentação do Mundo Sonoro, Ávila também é membro de duas redes internacionais de críticos de música do mundo, a Transglobal World Music Chart comcerca de 60 painelistas de mais de 30 países e da LIMúR: Lista Ibérica de Músicas de Raiz, criada para celebrar, reconhecer, potencializar e divulgar as produções discográficas de músicas de raiz ibérica.





“Dedicar um Mundo Sonoro à genialidade de Hermeto Pascoal é pouco diante da grandiosidade da sua obra e legado. Durante o luto, pude ouvir mais e fazer o que ele sempre mostrou ser bom: ser livre na escuta. Me deixei levar pelas sutilezas de uma sonoridade que tem muito a ver com o cotidiano. Que bom que é poder ouvir música em tudo, até nos rumores inconvenientes do dia a dia. A vida pode ser ritmada e mais musical”, comenta a jornalista.





Para tentar fazer um recorte da música d’O Bruxo, o Mundo Sonoro sofreu algumas alterações na sua estrutura. Se toda a semana, a proposta é uma viagem por diversos países e artistas, nessa fica no Brasil e na companhia de convidados especiais. “Essa edição especial não pretende ser um guia de escuta da obra de Hermeto Pascoal, muito menos uma fonte de informações biográficas. São sugestões para que cada um realize a sua própria viagem. A música de Hermeto segue muito viva e vibrante, inspirando não apenas os que estudam música, mas também as pessoas que encontram nessa arte dos sons, o sentido da beleza”, afirma Ávila.





Foto: Élcio Paraíso/ Conteúdo Bendita/ Divulgação





Participações

Participam Janete El Haouli, musicista, artista sonora, produtora cultural e pesquisadora, a pianista Erika Ribeiro que esteve no último Festival Internacional de Música de Londrina, Cacau Arcoverde, pernambucano, brincante, percussionista, produtor musical e coordenador de Oficinas de Ritmos Brasileiros em Universidades e Espaços Culturais em todo Brasil, na Europa e Estados Unidos além de idealizador da Rádio Catimbau e integrante da primeira formação da banda Cordel do Fogo Encantado; o músico e educador musical Luciano Silva e o estudante de música Jefferson Rodrigues Barbosa, representante da nação de admiradores da obra de Hermeto Pascoal emersa na última semana com a morte do artista.





“A música de Hermeto exige uma escuta nômade, sem fronteiras, que abrace a liberdade. Seu legado, composto por obras e atitudes perante a escuta do mundo, servirá de inspiração e estudo para diversas gerações”, diz Janete El Haouli em um trecho do seu depoimento.





Além das falas, o programa traz uma lista de músicas que percorre modestamente a discografia do artista. Ao longo da sua carreira, Hermeto Pascoal gravou mais de 30 álbuns e fala-se em mais de dez mil composições entre peças para as mais diversas formações instrumentais: de solistas a sinfonias, passando por peças para big bands e música de câmara.





Nesse universo, tem som de todo tipo, passando por elementos da natureza, a fauna, o som do corpo humano e estruturas complexas, reservadas aos pesquisadores. Hermeto é a música tradicional do Nordeste, é o forró, o choro, a bossa, o jazz, e tudo mais que ele foi capaz de criar. Entre as músicas do programa, alguns sucessos como “Missa dos Escravos”, do álbum homônimo de 1977, “Bebê”, de A Música Livre de Hermeto Paschoal (1973), “Mestre Radamés”, do álbum Lagoa da Canoa Município de Arapiraca (1984) e “Pra Você, Ilza”, do último disco de Hermeto Pascoal, vencedor do Grammy Latino de 2024 na categoria Melhor Álbum de Jazz.





O programa tem reprise na segunda-feira (21), às 21h, e também ficará disponível no site da emissora para os ouvintes no endereço https://radio.uel.br/programas/mundo-sonoro que também abriga todo o arquivo do Mundo Sonoro.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.