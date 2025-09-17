Ghibli Fest chega a Londrina nesta quinta com clássicos do estúdio japonês

O Studio Ghibli completa 40 anos em 2025 e a celebração chega às telonas brasileiras com uma mostra especial. O Ghibli Fest estreia nesta quinta-feira (18), levando a magia de 22 filmes do estúdio japonês a dezenas de salas em todo o País.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O festival será dividido em duas fases: a primeira vai até 1º de outubro, com 14 longas-metragens remasterizados em cópias dubladas e legendadas, algumas com dublagens inéditas em português. A segunda etapa, que completará a retrospectiva com outros oito filmes, está prevista para 2026.





Publicidade

Em Londrina, a programação poderá ser conferida no Espaço Villa Rica, Construcine Londrina, Cinesystem Londrina, Cineflix Aurora e Araújo Multiplex Catuaí. No Paraná, a mostra também passa por Maringá (Cineflix Maringá Park e Araújo Multiplex Avenida e Catuaí), Ponta Grossa (Araújo Multiplex Palladium) e Curitiba (Cinépolis Jockey Plaza e Pátio Batel, Cinesystem Cidade e Ventura, Cine Passeio e Cine Guarani).

Os valores variam entre meia-entrada e inteira em cada unidade, e a compra para as sessões pode ser feita tanto nas bilheterias físicas quanto nos sites dos cinemas.

Publicidade





Obras clássicas

Publicidade





Organizado pela Sato Company, distribuidora de filmes asiáticos no Brasil, o festival reúne obras que encantam públicos de todas as idades, dirigidas por nomes como Hayao Miyazaki, Yoshifumi Kondo, Goro Miyazaki, Tomomi Mochizuki e Isao Takahata.





Publicidade

Entre os títulos exibidos nesta primeira fase, estão os sucessos “A Viagem de Chihiro” (2001), vencedor do Oscar de Melhor Animação, “Meu Amigo Totoro” (1988), “O Castelo Animado” (2004), “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar” (2008) e “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989).





Publicidade

Também entram em cartaz obras menos conhecidas, como “Sussurros do Coração” (1995), “Memórias de Ontem” (1991), “Eu Posso Ouvir o Oceano” (1993), “Meus Vizinhos, os Yamadas” (1999) e “Da Colina Kokuriko” (2011). Clássicos marcados pela crítica social e pela poesia visual do estúdio completam a lista: “Pom Poko – A Grande Batalha dos Guaxinins” (1994), “Porco Rosso” (1992), “Nausicaä do Vale do Vento” (1984) e “Vidas ao Vento” (2013).





Publicidade

Como parte da agenda especial, neste sábado (20), o Construcine Londrina, no Royal Plaza Shopping, recebe a Feira Ghibli, um espaço dedicado ao estúdio, com produtos temáticos, itens colecionáveis, artes exclusivas e outras surpresas. O evento acontece das 11h às 21h.





Referência mundial





Fundado em 1985, o Studio Ghibli se consolidou como um dos maiores nomes da animação mundial, elevando o gênero a um novo patamar artístico e conquistando inúmeros prêmios ao longo de sua trajetória. Entre seus feitos, cinco obras estão entre os dez longas-metragens de anime de maior bilheteria do Japão.





Com riqueza e sensibilidade estética, seus filmes combinam fantasia a reflexões universais sobre a vida, apresentando narrativas complexas e personagens que marcaram gerações.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.