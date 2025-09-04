Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
O fim de uma era

Giorgio Armani, conhecido como rei da moda italiana, morre aos 91 anos

Letícia Cardoso - Estagiária*
04 set 2025 às 17:41

Compartilhar notícia

Foto: Emmanuel Dunand / AFP
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Grupo Armani anunciou o falecimento de seu fundador e criador, Giorgio Armani. Nos últimos meses o estilista vinha enfrentando problemas de saúde, que o fizeram cancelar os desfiles masculinos em Milão no mês de junho - algo inédito em sua carreira - após também ter recomendação médica, o estilista não compareceu ao desfile da Armani Privé em Paris.


Armani recebeu inúmeras homenagens. A primeira-ministra italiana (Georgia Meloni) lamentou em sua rede social X:  "Com sua elegância, sobriedade e criatividade, ele inspirou o mundo inteiro e prestígiou a moda" 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Antonio Tajani, ministro das Relações Exteriores também publicou sua homenagem via X (antigo twitter): 

"um talento atemporal e embaixador"

Publicidade


Nascido em Piacenza em 11 de julho de 1934, Armani começou sua carreira em vitrines e ascendeu até lançar sua propria marca em 1975 com Sergio Galeotti. Criou silhuetas desconstruídas, sem forros e ombreiras, principalmente nos ternos masculinos. 


Sua influência chegou ao cinema -"Gigolô Americano"- com Richard Gere - , que foi um marco da carreira. A marca se diversificou com linhas como Emporio Armani, Armani Privé, perfumes, acessórios além de hotelaria e arquitetura, consolidando o império Armani.

Publicidade


Em suas últimas entrevitas, o estilista falou de plano de sucessão "orgânico", com passagem gradual de responsabilidades para colaboradores próximos, familiares e membros de sua equipe. 


Para o seu velório, será montada uma capela aberta ao público, em Milão, no Armani/Teatro nos dias 6 e 7 de setembro, das 9h às 18h . Conforme sua vontade o funeral será privado.

Publicidade


Seu legado atravessa gerações, e a sucessão parece orientada pela continuidade, com respeito à sua visão e ao espírito que tornou o nome Armani sinônimo de estilo e inovação global.



*Supervisão: Guto Rocha - Editor do Portal Bonde

Publicidade


 BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

entretenimento Arte Cultura Moda estilista Luto morte
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas