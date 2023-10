Globo abre inscrições para novo reality de confinamento musical

A Globo divulgou nesta sexta-feira (27) a abertura das inscrições para o novo reality musical. Após anunciar o fim do The Voice, a emissora divulgou que o novo programa impulsionará um cantor em fase inicial de carreira a se lançar no mercado com um grande hit.



Os cantores ficarão confinados 24 horas por dia, assim como no BBB, e a transmissão será ao vivo. O programa deve começar no segundo semestre de 2024. As provas características do Big Brother também estarão presentes.



