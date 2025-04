Globo faz show de 60 anos com aliança de vilãs e atletas no palco

A Globo fez uma festança para comemorar seus 60 anos. Reuniu dezenas de artistas e celebridades na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, onde ocorreram shows e homenagens à emissora na noite desta segunda-feira (28), um dia após a data do aniversário. O evento foi exibido na TV, claro, depois de "Vale Tudo".





Estavam lá os atores da novela, aliás, que não comentaram as fofocas dos bastidores com a imprensa. Mas a polêmica foi lembrada pela própria Globo em uma piada esperta de Tata Werneck, que subiu ao palco vestida de Praga, um dos personagens mais engraçados do programa Xou da Xuxa, exibido nos anos 1990.

Foi essa mistureba que tornou o evento da Globo mais divertido, menos burocrático. O canal tirou sarro dos seus problemas, se rendeu aos memes da internet, e brincou com o conceito de multiverso para falar das suas criações sem soar institucional.





VILÃS DE NOVELAS

Logo no começo, por exemplo, as vilãs mais emblemáticas das novelas se encontraram numa esquete. Começam enfezadas umas com as outras, mas percebem que só prosperariam juntas —aí formam uma aliança, espécie de Vingadores às avessas. "Estão tentando nos substituir por influenciadores", diz a asquerosa Carminha, reencarnada por Adriana Esteves, fazendo graça com uma das críticas que a Globo mais recebe nos últimos anos. A plateia deu risada.





Outro momento igualmente estapafúrdio e divertido ocorreu durante uma homenagem aos ícones do humor da Globo, setor apagado na grade do canal desde que Marcius Melhem, ex-diretor do núcleo, foi acusado de assédio sexual.

Numa simulação de chamada de vídeo, se reuniram personagens de programas como Casseta e Planeta, Sai de Baixo, e até da Turma do Didi - Renato Aragão, que atuou na brincadeira, sorria na plateia. No ano passado ele afirmou à Folha estar chateado com a emissora por não ter sido convidado ao Criança Esperança de 2023. Mas são águas passadas.





REGINA DUARTE REAPARECE

Quem também fez as pazes com a Globo foi a atriz Regina Duarte. Ela gravou uma encenação de "Tele Tema", música da novela "Véu de Noiva" que lançou em 1969. A atriz, que tinha virado persona non grata entre a classe artística por ter trabalhado ao lado de Jair Bolsonaro, que desmanchou o Ministério da Cultura, não aparecia mais na Globo até recentemente. Mas as histórias das duas estão intrinsecamente ligadas, e o relacionamento entre atriz e canal voltou a esquentar há uma semana, quando ela deu entrevista a Pedro Bial para relembrar "Roque Santeiro".





Novelas foram ostensivamente homenageadas durante o show, com a aparição de muitos atores, no palco e na plateia, referências a personagens memoráveis em figurinos e também nas piadas. Um momento que empolgou o público foi o dedicado a "Vamp", folhetim em que Ney Latorraca interpretou Conde Vlad, dos seus personagens mais lembrados. Dançarinos vestidos de morcegos esvoaçavam pelo palco.

IVETE DÁ SHOW





Foi depois disso que Ivete Sangalo cantou "Erva Venenosa", de Rita Lee, vestida toda de preto. Além dela, se apresentaram cantores como Roberto Carlos, que abriu a noite com a clássica "Emoções", Fábio Jr., que apresentou "Alma Gêmea", da novela homônima, e Negra Li, que cantou o tema de "Vai na Fé", sucesso da dramaturga Rosane Svartman.





Foi destaque também a presença Sandy e Junior, em uma união rara, para cantarem "Eu Acho que Pirei", da série que fizeram na Globo em 1999. Em seguida, Angélica cantou vestida de Fada Bela, e Xuxa concluiu o momento nostálgico com seu megahit "Ilariê". Toda a plateia ficou de pé para ver a apresentadora saindo de uma réplica da nave que ela usava em seus programas.

SERTANEJOS





Teve ainda sertanejo, com uma reunião das Amigas, grupo formado por Simone Mendes, Ana Castela, Lauana Prado e as irmãs Maiara e Maraisa. Pagode apareceu na voz de Zeca Pagodinho e de Péricles. Da MPB, teve Gilberto Gil, que viaja pelo país com sua última turnê.





Poucos destes momentos empolgaram tanto o público quanto a coreografia feita pelas ginastas Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, que dançaram juntas "Run the World (Girls)", um hino feminista de Beyoncé. Elas introduziram uma porção de atletas, que apareceram no palco sob aplausos.





JORNALISMO





A Globo homenageou também seus jornalistas. Renata Lo Prete, apresentadora do Jornal da Globo, lembrou que Roberto Marinho fora jornalista antes de ser criador da Globo. Sua colega Poliana Abritta, do Fantástico, defendeu o ofício, e fez reverência a seus colegas. Teve até Sandra Annenberg fazendo piada com seu meme sobre falta de elegância.





Aliás, não faltou glamour. Era fácil notar o tamanho do investimento no show, que teve efeitos visuais competentes, sincronia, um balé lotado e, claro, a presença dos maiores artistas do país. A Globo chegou à terceira idade com sua festa mais badalada.





* O jornalista viajou a convite da Globo





