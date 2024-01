Gloria Perez ironiza Vanessa Lopes após sister desistir do BBB 24

Gloria Perez alfinetou Vanessa Lopes após a sister desistir do BBB 24 (TV Globo).



A roteirista se manifestou ironizando Vanessa, que alcançou a fama nas redes sociais. "Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real? esse desconhecido", escreveu Gloria, no X (antigo Twitter).





Vanessa deixou o reality show nesta sexta-feira (19). Ela se despediu dos participantes e apertou o botão da desistência.





"Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", disse.