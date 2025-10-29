Grandes cineastas brasileiros dão brilho à última semana do Festival Kinoarte

A segunda e última semana da 27ª edição do Festival Kinoarte de Cinema oferece ao público sessões gratuitas das novas obras de alguns dos mais influentes realizadores dos últimos 30 anos no País.





Na programação estão os filmes mais recentes dos pernambucanos Marcelo Gomes (“Cinema, Aspirinas e Urubus”) e Lírio Ferreira (“Árido Movie” e “Baile Perfumado”), além de um documentário candidato a clássico do baiano Sérgio Machado (“Cidade Baixa”). Todas as sessões são exibidas no Cine Villa Rica, no Centro Histórico, com entradas gratuitas e filas de acesso organizadas por ordem de chegada.

Publicidade

Publicidade





Marcelo Gomes assina “Criaturas da Mente”, que será exibido na quarta-feira (29), às 20h. O documentário é protagonizado pelo biólogo e neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro (“As Flores do Bem”), estudioso dos sonhos, dos acessos ao inconsciente e das experiências com alucinógenos. Suas pesquisas acrescentam os saberes ancestrais dos povos originários e dos africanos para desvendar os mistérios da imaginação incontrolada.





O escritor Jorge Amado (1912-2001), o cantor e compositor Dorival Caymmi (1914-2008) e o artista plástico Carybé (1911-1997) são os “3 Obás de Xangô”, documentário que aborda a relação fraterna dos ícones da baianidade, sintonizada no respeito ao candomblé, ao poder das mulheres e ao fascínio do mar. Sérgio Machado usa a voz de Lázaro Ramos para narrar uma história que evoca a memória afetiva e as raízes emocionais de um país, uma viagem emocionante que vem sendo celebrada e premiada pelo público e pela crítica. O filme é atração da sexta-feira (31), também às 20h. Publicidade





A valorização da herança africana se repete na essência de “Alma Negra – Do Quilombo ao Baile”, do carioca Flávio Frederico, programado para sábado (1), às 20h.





Outras duas obras muito aguardadas são os instigante “Enterre Seus Mortes”, do paulistano Marco Dutra, estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, e “Papagaios”, do carioca Douglas Soares, vencedor do prêmio de melhor filme pelo júri popular e de melhor ator (Gero Camilo) no Festival de Gramado. Publicidade





O longa de Dutra é uma adaptação do livro homônimo da escritora fluminense Ana Paula Maia, lançado em 2018 e conta a história de um removedor de animais mortos em uma rodovia perigosa. Será exibido na noite de despedida do festival, domingo (2), quando também será realizada a noite de premiação.





O filme de Douglas Soares vem arrebatando plateias com sua mistura de suspense e humor para contar a história de um “papagaio de pirata” e seu aprendiz misterioso. É a atração da noite de quinta (30) e começa mais cedo, às 19h. Publicidade





Festas





Depois de tantas emoções no Villa Rica, o festival convida o público a esticar a programação em eventos relaxantes no centro da cidade, apropriados para boas conversas e muitas risadas nas últimas horas de cada noite. Na quarta (29), o ponto de encontro é o Mata Bar, na Rua Belo Horizonte. Na quinta (30), o rolê é no Barbearia, na Benjamin Constant, com um show da Dupla 02 (Thalin e Enow), com seu projeto “Eterna Promessa Mixtape”.





Na sexta (31), no Benditto Club, show especial com Paulo Vitor Poloni e convidados, explorando a obra monumental de Dorival Caymmi. Sábado (1) é a vez da Banda Black Dog Funk apresentar o Especial Black Rio, também no Barbearia. Publicidade





Oficina





Quem está disposto a acompanhar uma formação divertida e gratuita na área audiovisual a recomendação é participar da “Stop Motion para Crianças e Famílias”, com a oficineira Thaís “Tatu” Arcangelo. A atividade está programada para sábado (1), às 9h, no Sabor&Ar, na Rua Aminthas de Barros, ao lado do Zerão.





Kinocidadão





As sessões especiais para grupo de escolares e de acolhidos em instituições de amparo serão realizadas entre segunda e sexta, sempre às 13h30 no Villa Rica, com a exibição das animações “Música das Esferas”, curta de Marco A.R. Alves, Luiz Cesar Arashiro e Fernando Uehara, e “O Sonho de Clarice”, longa de Guto Bicalho e Fernando Gutiérrez Publicidade





Premiação





Durante a semana, nas sessões vespertinas no Villa Rica, prossegue a exibição dos curtas que estão nas competitivas londrinense e nacional do festival. A programação das competitivas Paranaense e Íbero-Americana já foram encerradas. No domingo (1) à noite, serão anunciados os vencedores na Cerimônia de Premiação, que inclui Júri Popular e Júri Oficial em várias categorias.





Além de prêmios em dinheiro, os realizadores levam para casa o Troféu Francelino França, uma homenagem ao jornalista, cineasta e dramaturgo falecido em 2006. No domingo (1) também serão exibidos o longa “Verde Oliva”, do realizador curitibano Wellington Sari, e o curta “Das Cinzas às Cinzas”, do londrinense Artur Ianckievicz. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O 27º Festival Kinoarte de Cinema é uma produção da Leste e da Kinoarte, tem patrocínio da Secretaria de Cultura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado, do Governo do Paraná, através do edital Paraná Festivais, e é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, do Governo Federal.







