Gravadora de Adele tenta recurso contra suspensão de música acusada de plágio

A gravadora da cantora Adele apresentou um recurso nesta segunda-feira (16) contra a liminar que proíbe a execução de sua música "Million Years Ago", acusada de plagiar "Mulheres", composta por Toninho Geraes e popularizada na voz de Martinho da Vila.





Segundo a Universal Music a obra não configura violação de direitos autorais, apesar da semelhança. Ambas as obras utilizam um "clichê musical", conhecido como Progressão de Acordes pelo Círculo de Quintas.





O advogado da gravadora afirma que a concessão da liminar é "desproporcional" e acarretaria "prejuízos econômicos significativos" aos envolvidos.





A Justiça do Rio de Janeiro havia determinado que a música "Million Years Ago" não poderia mais ser reproduzida e comercializada, tanto no Brasil quanto no exterior, sem a autorização de Geraes, sob pena de R$ 50 mil.





Na sentença, o juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que "Million Years Ago", lançada pela cantora britânica em 2015, tem forte indício "da quase integral consonância melódica" com "Mulheres", composta por Geraes e famosa na voz de Martinho da Vila.